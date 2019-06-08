男友應酬！她痛揭謊言「前妻坐副駕」女兒狂湊合　網勸分…小三的前奏

▲男友與前妻糾纏不清，讓原PO好無助！（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

「做為女友的人，你們心裡不會不舒服嗎？」一名女網友吐心事，日前男友與前妻偷偷出門，一起慶祝女兒生日，甚至連買房，前妻也一起隨行，讓身為正牌女友的原PO覺得不被尊重。抱怨文掀起網友關注，紛紛急勸放生，「快閃…你開始像小三的感覺」。



一名女網友訴苦，男友曾有一段婚姻，與前妻育有2個女兒，因此仍保持聯絡，某次，男方說要跟廠商應酬，原PO找不到人影，事後才發現是一場騙局，原來男友與前妻去參加女兒慶生會，「而且前妻坐副駕」。原PO既無奈又無助，然而男友解釋，原本女兒要騎車載媽媽，剛好順路便一起隨行。

更讓原PO心存芥蒂的是，之前男友買預售屋，原本只約女兒一起去，怎料前妻也突然現身，「所以我男友跟女兒跟前妻一起去看房子！」讓原PO感覺很不受尊重，事後男友也解釋，是女兒私下邀約的。

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男友說話不老實，加上前妻不懷好意的舉止，讓原PO耿耿於懷，徬徨無助下，她只好在臉書《靠北婚姻－社團討論區》求問，「做為女友的人，你們心裡不會不舒服嗎？！」

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▲網友幾乎一面倒勸分手！（圖／翻攝臉書靠北婚姻－社團討論區）

文章掀起討論，網友紛紛回應「覺得交到離過婚跟前任有小孩的真的要有很大的包容，如果沒這麼包容就很難在一起了，覺得有疙瘩就別勉強」、「我覺得他女兒很努力在湊合爸媽！」、「怎麼有點他們是一家人，而妳是外人的概念」、「分手吧！這樣的男友，遲早會和他前妻復婚。別忘了，他有女兒，還是兩個女兒」、「剪不斷理還亂，放手吧！是我我無法接受這樣的模式，欺騙隱瞞根本地雷」、「快閃…你開始像小三的感覺」、「他女兒那麼積極都帶著媽媽，妳會很辛苦」、「如果平常你就很介意，男友一定選擇說謊避免衝突...所以要不就別介意，要不就放生」。

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