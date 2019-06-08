她月經來睡著被「指侵」：哪個下三濫會這樣　答不出「幾根手指」結局慘

▲晴晴（化名）月經來睡著，卻被男友「指侵」。（圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

新北市陳姓男子2018年到女友住處談分手，竟然趁對方睏倦睡著時「指侵」；事後他相當懊悔，透過LINE傳訊息向女友道歉。「哪個無聊的下三濫會這樣做」，晴晴（化名）痛罵陳男，甚至曾尋短被救回，但後續還是和對方說「要不要繼續就看你表現」。新北地院法官認為，晴晴多年前曾遭熟人性侵，出現經常性自殺傾向，難以判斷此案的因果關係，加上晴晴無法明確指證性侵過程，因此判決陳男無罪，全案可上訴。

判決指出，2018年6月，27歲的陳姓男子到剛交往2個多月的女友晴晴的住處談分手，但沒有談出明確結果，因為女方才剛從宜蘭玩回來，又正好月經來，身體太過疲憊而說到一半就睡著了。晴晴在半夢半醒中驚覺異物感，睜開眼睛竟然看到陳男蹲在床前用手「指侵」她，氣得用腳踹對方胸口，還被陳男要求「冷靜」，於是在氣憤之下將對方趕出家門。

▲晴晴因曾遭親人性侵害，常出現自殺傾向。（圖／翻攝pixabay）

「我想不出來有哪個無聊的下三濫會在女生睡著，生理期來的時候做這種噁心的事」，晴晴隔天傳訊息給陳男，「把你昨天晚上叫我起床的方式跟你姐你媽討論一下，我相信這件事情你還沒跟她們討論過」、「這一件噁心變態的事情我絕對無法接受」、「我相信沒有一個正常女人可以接受任何男生，更何況是自己的另一半在生理期來的時候對自己做這樣的事」、「如果你無法理解這件事情的嚴重性跟後果，我跟你也沒什麼好說的」、「做出這種事情事後再說抱歉對事情沒有幫助」。

陳男事後不斷表示懊悔，「剛剛跟爸媽講了，被罵到臭頭」、「我真的被罵到很想躲起來」「我爸媽說看你想怎麼處理，我已經不罵到無地自容了。」他在法庭上表示，當晚到晴晴家談分手，為了叫已經睡著的女友起床關門，才會搖她的屁股，但因為對方下半身只穿一件內褲，才會被誤會是想要指侵對方。

晴晴雖在警訊及庭訊的指證內容一致，但因無法明確指出陳男到底伸了幾隻手指頭到她的陰道裡，被法官認為無法作為有罪判決的唯一證據。法官考量晴晴先前曾被親人性侵，之後自殘事情發生多次，因此這次的尋短確切原因，難和陳男的行為有因果關係，因此判決陳男無罪，全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995