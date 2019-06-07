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親子

惡毒女兒看她尿尿羞恥大喊！台中嫩媽「毛毛騎車飛走了」　公廁被逼問崩潰

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▲▼惡毒女兒看她尿尿羞恥大喊！台中嫩媽「毛毛騎車飛走了」　公廁被逼問崩潰 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲惡毒女兒看媽媽尿羞恥大喊「毛毛騎車飛走了」！ （圖／翻攝爆怨公社、資料照）

網搜小組／許力方報導

台中一名年輕媽媽發文分享了一件趣事，因為最近跑去蜜蠟美容除毛，每次上廁所女兒一看到私密處變成平滑的肌膚，就大喊「媽媽妳的毛毛不見了，是不是騎車飛走了！」讓她超級尷尬，沒想到好不容易開始長毛了，爸爸竟也跟著邪惡的回答說，「因為媽媽長得醜」，氣得抱怨被家人欺負。

女網友5日深夜在「爆怨公社」發文，描述起最近和父女的對話內容，她前陣子跑去除毛，私密處變得很乾淨平滑，結果之後每次在外面上廁所，女兒好奇地往媽媽下身一看，發現黑黑的毛都不見了，竟天真地以高分貝大喊「媽媽妳的毛毛不見了！是不是騎車飛走了？」她當場崩潰，急忙回「沒有啦，你安靜拜託！」

▲▼惡毒女兒看她尿尿羞恥大喊！台中嫩媽「毛毛騎車飛走了」　公廁被逼問崩潰 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲年輕媽媽說蜜蠟除毛過程「看了好幾次上帝」 。（圖／翻攝爆怨公社）

私密處,下體。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲除毛被女兒看到，爸爸竟回「因為媽媽長得醜，毛才很多」 。（示意圖／資料照）

一直到最近，毛毛終於長出來了，年輕媽媽上廁所時，女兒看到，驚喜地照樣大聲說「媽媽妳的毛毛長出來了耶！」讓在客廳的爸爸也聽到，沒想到在一起快7年的丈夫也毫不留情，告訴女兒「因為媽媽長得醜，毛才很多！漂亮姊姊都沒什麼毛毛。」女兒不禁追問「真的嗎？那我長大呢？」他還笑說「妹妹不會，因為妹妹很漂亮。」

結果女兒聽得滿頭問號，又問了爸爸「那為什麼媽媽長得醜？」爸爸不敢再回，要她直接去問媽媽。女網友被這對父女一連串惡搞折磨，氣得公布對話，抱怨「煩欸！整家人都欺負我啦」、「在爸爸眼裡只有我最醜」、「欠扁的父女」，困擾為何女兒會講出「毛毛騎車飛走了」這種想法，也沒有幫她說話「媽媽很可愛」之類的，「結果居然是講這句」，甚至有一次還對朋友說「媽媽毛毛」的事。

女網友進一步解釋，其實有毛沒毛外加月經來，只要上廁所帶上小女兒都會很尷尬，都會帶隻棒棒糖給她吃，而且不只上廁所會出糗，講話惡毒的小女兒2歲多時，都是以有、沒有小鳥來分辨男女生，看到男生不論是誰都會問「他有小鳥對不對」，看到女生就問「她跟我一樣沒小鳥」，童顏童語總是讓媽媽嚇得冒冷汗。

▼年輕媽媽蜜蠟除毛，結果被惡毒女兒逼問。（圖／資料照）

▲刮毛刀,剃毛刀,蜜蠟,比基尼線,除毛。（圖／翻攝自pixabay,表格／曾郁文醫師提供）

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關鍵字：女兒,爆怨公社,公廁,廁所,台中,毛毛,除毛,騎車

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