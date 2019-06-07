天氣熱蛇出遊　動保處提醒民眾爬山記得「打草驚蛇」

▲天氣轉熱蛇類活動頻率增加，北市動保處提醒，在郊外或山區行走記得「打草驚蛇」。（圖／北市動保處提供）

記者陳家祥／台北報導

端午假期天氣晴朗，不少民眾趁著假期出外踏青，而隨著天氣轉趨炎熱，不少蛇類活動力也越來越旺盛，不時可以在公園、山區步道等人潮往返多的地點看見蛇類出沒。北市動保處提醒，在郊外或山區行走記得「打草驚蛇」，避免人蛇衝突，保護自身安全也保護蛇類性命安全。

北市動保處表示，北市因生態環境維護良好，蛇類出現在市區的情形日益普遍，特別像是鄰近山區的公園像大湖公園、南港公園、富陽公園都有蛇類出沒。每年從4月份氣溫回升後，蛇類通報案件即會增多，5-8月是高峰期，平均每月200餘件。

北市動保處提醒，其實蛇類也很怕人類，所以民眾若發現有蛇類出沒，只要朝「遠離蛇的方向」移動，蛇都會伺機自行逃跑。會發生危險的情況主要有2種：人試圖捕捉、攻擊蛇，或是在沒注意到的情況下太靠近甚至踩到蛇，就有可能被蛇攻擊。

動保處建議，民眾若到自然環境如山區或草叢，可先用木棍輕揮擾動草叢樹叢「打草驚蛇」，並盡量穿著長褲、包腳鞋，即可大幅降低遭「蛇吻」的風險。若發現有蛇進入住家或人潮密集活動區域，在北市可通報119或1999，由受過專業訓練的義消前往處理，建議民眾切勿自行捕捉或攻擊蛇，以避免發生危險。

此外北市動保處也說明，雄黃、石灰無驅蛇效果，若擔心蛇入侵住家，應由居家環境改善著手，例如將住家四周的細小縫隙利用隔板或細網完整封閉。若蛇進入室內，除立刻通報外，在義消抵達前可用寬版透明膠帶黏貼面朝上放在地上，將蛇困在角落，因蛇經過時會被纏住，待義消至現場即可將蛇帶離，膠帶也不會對蛇造成永久的傷害，讓大家的安全都能受到保障。

