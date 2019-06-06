為何兩岸僵局？柯文哲批蔡英文：把對大陸強硬當強心針

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲6日晚間接受電視台專訪，談到兩岸關係僵局時直言，要分兩部分來看，一是內政，直指總統為蔡英文在民調支持度偏低的狀態下，對於大陸愈來愈強硬，甚至把「對大陸強硬」當作強心針；另外，外部因素則是美中對抗的國際局勢下，蔡英文明顯偏向美國，也讓台灣失去兩強遊走的空間。

柯文哲蔡英文在2016年5月上任的時候，大陸還在「聽其言、觀其行」，還在觀察階段，可是在雙十的文告一發表以後，兩岸關係就開始變壞，到現在是已經是變僵局了，有時候是惡言相向。柯表示，大陸方面有馬上給蔡英文做定調，可能過了10月以後，滑坡效應很多事一件一件堆疊起來，變成今天的僵局。

柯文哲認為，如果重來一遍，回到2016年的5月到10月，如果有更好的溝通管道、更好的彼此的善意，「是不是可以避免今天這種局面？」

柯文哲直言，蔡英文在民調支持度偏低的狀態下，整個會愈來愈強硬，特別是在2018年選舉民進黨大敗以後，「也許把對大陸強硬當作一個強心劑」，所以在對內方面，也許兩岸僵局有一部分是因為民進黨民調支持度低迷，「民調支持度低你就失去了引導民意的力量」，因為民調低，她就不敢太強硬，開始以對抗中國來鞏固她剩餘的民意。

「我覺得兩岸之間是這樣，畢竟台灣跟中國大陸還是同文同種，所謂中華文化圈你知道。」柯文哲說，每次講說台灣大陸有共同的歷史記憶，傳統宗教不管是媽祖、關公、王母娘娘、開漳聖王、保生大帝，這很清楚還是中華文化圈，大陸來的。

柯文哲認為，共同的文化確保說兩岸之間在交往的時候有一個共同的基礎，雖然隔閡還是事實，但有共同的歷史記憶這也是事實，「所以我常常講有交流才有善意，有善意才能夠化解僵局，退一萬步講，就算沒有真正解決問題，至少留下一個互相諒解的空間。」

