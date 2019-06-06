　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何兩岸僵局？柯文哲批蔡英文：把對大陸強硬當強心針

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲赴議會專案報告。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲6日晚間接受電視台專訪，談到兩岸關係僵局時直言，要分兩部分來看，一是內政，直指總統為蔡英文在民調支持度偏低的狀態下，對於大陸愈來愈強硬，甚至把「對大陸強硬」當作強心針；另外，外部因素則是美中對抗的國際局勢下，蔡英文明顯偏向美國，也讓台灣失去兩強遊走的空間。

柯文哲蔡英文在2016年5月上任的時候，大陸還在「聽其言、觀其行」，還在觀察階段，可是在雙十的文告一發表以後，兩岸關係就開始變壞，到現在是已經是變僵局了，有時候是惡言相向。柯表示，大陸方面有馬上給蔡英文做定調，可能過了10月以後，滑坡效應很多事一件一件堆疊起來，變成今天的僵局。

柯文哲認為，如果重來一遍，回到2016年的5月到10月，如果有更好的溝通管道、更好的彼此的善意，「是不是可以避免今天這種局面？」

柯文哲直言，蔡英文在民調支持度偏低的狀態下，整個會愈來愈強硬，特別是在2018年選舉民進黨大敗以後，「也許把對大陸強硬當作一個強心劑」，所以在對內方面，也許兩岸僵局有一部分是因為民進黨民調支持度低迷，「民調支持度低你就失去了引導民意的力量」，因為民調低，她就不敢太強硬，開始以對抗中國來鞏固她剩餘的民意。

「我覺得兩岸之間是這樣，畢竟台灣跟中國大陸還是同文同種，所謂中華文化圈你知道。」柯文哲說，每次講說台灣大陸有共同的歷史記憶，傳統宗教不管是媽祖、關公、王母娘娘、開漳聖王、保生大帝，這很清楚還是中華文化圈，大陸來的。

柯文哲認為，共同的文化確保說兩岸之間在交往的時候有一個共同的基礎，雖然隔閡還是事實，但有共同的歷史記憶這也是事實，「所以我常常講有交流才有善意，有善意才能夠化解僵局，退一萬步講，就算沒有真正解決問題，至少留下一個互相諒解的空間。」
 

ET快訊
新手媽胸部痛炸！針一抽「臭酸綠奶水」流出　醫秒驚呆
言承旭首度出聲了！送林志玲「4個字」情纏17年劃句點
快訊／威力彩獎號出爐！終結27連槓「頭獎4.8億」是你嗎？
林志玲剛登記結婚…下秒與老公AKIRA飛洛杉磯度蜜月

關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,兩岸,大陸,雙城論壇

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

兩岸非外交、國際關係　柯P提兩原則：遵守體制、改善現狀

讚總統成績被看見！蘇貞昌表態「讓蔡英文繼續為台灣拚」

為何兩岸僵局？柯文哲批蔡英文：把對大陸強硬當強心針

不要錯過！郭台銘等你來領「果凍財神包」　5個地點一次公開　

民進黨10日執行初選民調　陳其邁拉票：唯一支持蔡英文

擴大雙城論壇　柯文哲喊話：北台灣跟長三角經貿合作

羅文嘉：總統初選民調沒任何可能舞弊、做假、掉包

有線電視頻道授權老是談不攏？NCC計畫修法引進行政裁決權

林志玲閃婚！高嘉瑜驚呆惹…　「女神得到幸福普天同慶」

遭黃光芹指「反夫人幫」成員！黃文財同框佳芬姐破流言　喊告：不再愛與包容

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

萌喵看到爸打包行李秒躺入　「裝娃娃」兩眼發直求帶走

兩岸非外交、國際關係　柯P提兩原則：遵守體制、改善現狀

讚總統成績被看見！蘇貞昌表態「讓蔡英文繼續為台灣拚」

為何兩岸僵局？柯文哲批蔡英文：把對大陸強硬當強心針

不要錯過！郭台銘等你來領「果凍財神包」　5個地點一次公開　

民進黨10日執行初選民調　陳其邁拉票：唯一支持蔡英文

擴大雙城論壇　柯文哲喊話：北台灣跟長三角經貿合作

羅文嘉：總統初選民調沒任何可能舞弊、做假、掉包

有線電視頻道授權老是談不攏？NCC計畫修法引進行政裁決權

林志玲閃婚！高嘉瑜驚呆惹…　「女神得到幸福普天同慶」

遭黃光芹指「反夫人幫」成員！黃文財同框佳芬姐破流言　喊告：不再愛與包容

人倫悲劇！國中兒沒寫作業氣昏「洗腎爸」　頭撞桌角倒地不治

青春山海線魅力深澳漁樂季　「水舞秀開場」越夜越美麗

美計劃售台20億美元武器　耿爽：嚴重關切望美慎重處理涉台問題

13歲少女遭BB槍攻擊　2涉案少年三重落網：「替朋友出頭」

中職／羅力優質先發、胡金龍猛打賞　富邦7比4擊敗兄弟

水利會改制鄭文燦的承諾　「他們」都有聽見！

5男性侵1女！竹東少女「遭火燒」棄屍長蛆　法官判死刑：80%國人支持

Web線上報稅全面開放即達85萬件　成長9.5倍

林志玲情纏17年言承旭「我曾跌倒過」　親吐6大關鍵愛上AKIRA！

日職／開轟後連2場沒先發　陽岱鋼9局代打敲安

2020總統選舉追蹤調查

中美貿易戰持續升溫，台商開始準備回流，郭台銘呼籲總統應以國安等級召開安全及經濟國是會議，朱立倫則要求盡快解決廠商缺地、缺水電等問題，究竟台灣應該如何在中美貿易戰裡找到適當的位置？《ETtoday..

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

王金平宣布不參加國民黨內初選！

韓粉罵王浩宇娘炮　和解10萬忙..

王金平不參加初選　韓國瑜嚇一跳..

韓國瑜急發3聲明：一定將王院長..

7月新制！雙北公車上下車皆需刷..

韓國瑜昔批不及格今稱「議員水準..

神曲酸韓國瑜　「要是能重來我要..

快訊／郭台銘8點要求：手機民調

檢搜索王小姐家　謝震武點出這件..

郭台銘534字暴走控：特定媒體..

黃光芹「4點呼籲」韓國瑜：別再..

獨／小英民調翻轉賴清德大本營台..

候選人撞臉「馬英九」　網笑：你..

吳子嘉為何不爆料了？　名嘴謝寒..

更多熱門

相關新聞

擴大雙城論壇　柯P：北台灣跟長三角經貿合作

台北上海雙城論壇預計6月底7月初舉辦，儘管時間未定，但台北市長柯文哲在接受專訪時表示，雙城論壇目前是兩岸之間唯一的官方聯絡管道，建議擴大合作範圍，以論壇為窗口擴大成北台灣跟長三角的合作，有助提升台灣經濟的整體動能；此外，也希望兩岸年輕族群能多交流，還有市政之間的學習與交流。

郭式選風成形　郭台銘「果凍粉」大不同

鄰里計畫遭疑數據美化　柯P稱要K死交大

松江南京捷運站精華地　最快8月招標

柯文哲：7月1日起違建名單公開上網

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

端午改運大公開！財水擺3方位　　

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面