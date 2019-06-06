兩岸非外交、國際關係　柯P提兩原則：遵守體制、改善現狀

▲柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲6日接受電視台專訪，大談雙城論壇以及兩岸關係。面對未來兩岸關係的發展，柯文哲除了重提「5個互相」外，也提到「遵守體制」、「改善現狀」兩個原則，仍主張要維持善意、互相體諒。

此外，柯文哲還引用中國大陸國家主席習近平的話，指「尊重台灣同胞自己選擇的社會制度和生活方式，完全理解台灣民眾的特殊心態，兩岸民眾也要將心比心」，直言這段話對他來說，就是一種互相諒解的態度。

柯文哲表示，兩岸之間還是有各自的堅持、各自有困難，還有各自要面對的政治現實，所以如果兩岸的政治高層僵住，那是不是從民間、從企業去多交流，「特別是年輕人，比較還可以溝通、比較沒有意識型態」。透過經貿、年輕人的交流，來解決目前兩岸的困局。

「到底兩岸關係是維持現狀？我覺得維持現狀不是好的名稱。」柯文哲說，得兩岸交流最好兩個原則，叫「遵守體制」、「改善現狀」；他表示，心目中的台灣價值就是民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營，其中的法治就是依法行政，「坦白講，兩岸之間我們還是要遵守體制，兩岸事務它不是國際問題，不是外交問題，它是有特殊定位的兩岸關係。」

柯文哲說，除非我們改變現行的法律框架，要不然我們還是遵守體制，然後改善現狀，這才是努力的目標。

