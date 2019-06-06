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擴大雙城論壇　柯文哲喊話：北台灣跟長三角經貿合作

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▲▼柯文哲出席臺北市各級學校107學年度畢業生市長獎頒獎典禮。（圖／記者張榮恩攝）

▲柯文哲。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇預計6月底7月初舉辦，儘管時間未定，但台北市長柯文哲在接受專訪時表示，雙城論壇目前是兩岸之間唯一的官方聯絡管道，建議擴大合作範圍，以論壇為窗口擴大成北台灣跟長三角的合作，有助提升台灣經濟的整體動能；此外，也希望兩岸年輕族群能多交流，還有市政之間的學習與交流。

柯文哲表示，雙城論壇到今年已是第十屆，既然已經舉辦9年，沒有理由第10年不辦。他強調，台北是台灣最重要的城市，上海也是大陸最先進的城市，所以透過兩個城市交流，讓兩邊的人民有更多認識和交流的機會，來增加善意，讓兩岸關係可以朝向正面發展，我想這也是身為台北市長該做的。

「兩岸的交流，我還是有個基本態度，就是『促進交流、增加善意』，秉持『互信的態度』及『兩岸一家親』的精神。」對於兩岸交流，柯文哲還是以5個互相「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」為基準，只要是有利於雙方人民福祉、有利於兩岸關係和平發展，都不會拒絕，都會努力去做。

對於這次的雙城論壇，柯文哲表示，雙城論壇目前是兩岸之間唯一的官方聯絡管道，因此建議可以擴大合作範圍，「不是說只有台北跟上海，是不是可以變成北台灣跟長三角的合作」；柯認為，北北基桃大概佔整個台灣生產總額的45％，長三角也是中國大陸第一大經濟圈，生產總額佔全中國大陸約20%。

柯文哲說，如果能擴大雙方的經貿交流，這也有助於提升台灣經濟的整體動能，「我有跟大陸方面建議不要只限於城市跟城市，而是北台灣跟長三角，特別在經貿方面。」

另外，柯文哲還說到，自己的支持者主要是年輕人，也一向重視青年，所以也特別關心在大陸就學、就業的年輕人，還和北京、上海的同學開過視訊會議表達關懷，提供他們未來回台灣實習和就業的相關資訊。

柯文哲說，論壇的內容雙方還在切磋，但大方向預計在分論壇主題分三個方面，包括青年、經貿、市政學習三面向。青年還是國家的未來，希望兩岸年輕族群能多交流，讓比較沒有意識型態的年輕人可以多交流，因此有個專門處理青年的分論壇。

經貿部分，講經貿是最沒有爭議的，講政治雙方就有芥蒂、戒心，賺錢雙方沒有爭議，因此希望能夠媒合雙方適合的投資項目。但這部分台灣目前針對陸資還是有限制，從法令上比較沒有的爭議項目先去做。

市政學習部分，柯文哲認為，台北與上海間的交流，多年來已累積許多經驗，像台北作為台灣最先進的城市我們還是有很多優點，像我們的捷運、環保議題、社區發展、長者照護及福利，特別是我是一個醫生市長，我對於老年人的社會福利特別注重，我想這些也可以給上海當借鏡。不可諱言地，上海在城市的硬體建設，無論是經濟發展之規模和速度，還是領先我們很多，這些都有值得台北學習的地方。學習對方的優點，對雙方都是有益的。

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,兩岸,大陸,雙城論壇

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