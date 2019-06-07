大潭藻礁驚現白海豚！環團槓中油怒：政府裝睡還是睡著了？

▲環團公布三接案廠址有極度瀕危白海豚出沒。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

記者許展溢／台北報導

搶救大潭藻礁行動聯盟、台灣蠻野心足生態協會昨（6日）公布，目擊極度瀕危台灣白海豚出現在桃園大潭藻礁海域珍貴畫面，要求中油第三座液化天然氣接收站興建計畫（三接開發案）馬上停工、重啟環評。中油今（7日）回應，該處並非重要棲息地。環團怒批政府，是睡著了？還是在裝睡？令人非常失望。

中油今天回應，三接案廠址不是在農委會公告的白海豚野生動物重要棲息環境範圍內，且該計畫皆依法取得許可。搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政對此表示，感到非常失望、遺憾。

請繼續往下閱讀...

▲環團強調，中油三接案廠址擁有豐富自然生態。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

潘忠政舉例，這種情形就像某個工程碰到古蹟，首先必須停工，接著進入審議，並將此處「暫訂古蹟」。大潭藻礁現在就是這個狀況，不一定要等到有白海豚，事實就是一個重要自然地景，民間團體提出疑慮，開發單位就應進行審議過程，也就是「暫定自然地景」。

▲潘忠政質疑政府底是在裝睡還是睡著了？（圖／記者許展溢攝）

潘忠政說，該案從頭到尾就是一個過錯，現在白海豚出來了要做調查，但中油不應一邊說要調查，一邊動工。且調查至少都要1年以上，否則只要一動工，當地的生態就會被破壞。潘忠政提到，5月24日針對此案，也向行政院、桃園市政府陳情，但至今沒收到任何回覆。他痛批，相關單位就是顢頇、不願意承擔責任，堅持全案非做不可。

▲環團認為，中油面對人民提出的疑慮，就應馬上停工展開調查。（圖／搶救大潭藻礁行動連盟提供）

潘忠政表示，2個星期過去了，行政院、和桃園市政府連民意都漠視，都不願意回覆，預計下週將再出面舉行記者會質問，到底這些單位是睡著了？還是在裝睡？怎能對重要自然地景保育，抱持罔顧法令的的態度。