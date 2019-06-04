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賴陳1小時談話未完整呈現　蘇貞昌：感受陳菊的無奈與痛苦

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▲曾徵詢她意見？　蘇貞昌：報導沒完整呈現能感受陳菊無奈。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲蘇貞昌表示，能感受陳菊的無奈，希望能有最好的結果。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

行政院長蘇貞昌4日參加「前瞻基礎建設計畫－桃園~新竹備援管線工程」開工典禮，典禮上除了肯定這項建設，還針對賴清德日前的發言做回覆，他表示可以感受陳菊的無奈，也說希望大家都是有心為台灣、為民主在努力，希望可以有最好的結果。

蘇貞昌提到，過去民進黨政府編列前瞻預算，在立法院時卻面臨在野黨一再的杯葛，說這是為選舉、是綁樁，但是現在大家都看到，這真是為民生、為飲水，同時地方也非常爭取，非常需要，因為立法院通過了，才能帶給地方從飲用水的改善到親水環境的建設，這也是人民最期待的事情。

▲曾徵詢她意見？　蘇貞昌：報導沒完整呈現能感受陳菊無奈。（圖／記者陳凱力翻攝）

典禮上還出現一段小插曲，由於表演的舞獅團中的大鼓寫著「中華台北」幾個字，蘇貞昌表示，「大鼓上蓋一塊紅布，紅布上你寫中華民國或是台灣都好，卻寫中華台北，好像是被中國打壓的奧運不得已寫中華台北，在台灣舞龍舞獅的大鼓紅布上還要寫中華台北」，還當場半開玩笑地說：「以後不要再邀請這團了。」

現場媒體也問到，前行政院長賴清德曾表示，宣布參選之前，曾打電話給陳菊徵詢意見，蘇也回答，「昨天晚上陳菊打電話給我，還把報導傳給我看，也許因為篇幅的關係，陳菊很明顯、明白告訴我，這個報導並沒有完整呈現當天他們一個小時的談話，同時也完全沒有顯現陳菊的真意。」蘇說，從電話的這一端可以深深感受到，陳菊一個為守護台灣堅強三、四十年的堅強女性，那種無奈。同時，一個愛護後輩、提攜年輕後進，大姐的那種痛苦，他也表示，「我很希望真的大家都是有心為台灣，大家都是為民主在努力，希望都可以有最好的結果」。

▲曾徵詢她意見？　蘇貞昌：報導沒完整呈現能感受陳菊無奈。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲曾徵詢她意見？　蘇貞昌：報導沒完整呈現能感受陳菊無奈。（圖／記者陳凱力翻攝）

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