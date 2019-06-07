相傳趨吉避凶可改運 大甲鐵砧山劍井「午時水」夯

▲民眾前往鐵砧山劍井取用午時水。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市風景區管理所7日在大甲區鐵砧山劍井前廣場舉辦「取午時水」活動，上午10點即開始湧入取水排隊人潮，等待「午時」領取午時水紀念瓶，今年首度開放1百個網路預約領水名額，5月24日一開放預約，當天立即額滿，現場除領取午時水外，還有立蛋、艾草應景掛飾DIY及音樂饗宴等節慶文化活動，讓民眾感受濃濃的端午節氣氛，祈求消災解厄平安一整年。

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▲民眾大排長龍等待取用午時水。（圖／台中市政府提供）

觀光旅遊局表示，多數民眾會將取來的午時水擺放家中保平安，今年市府特別以文創設計午時水紀念瓶，質感不錯，受到民眾喜愛，上午準備5百個午時水紀念瓶，一下子被索光了，此外，艾草應景掛飾DIY活動目也非常踴躍，今年特別邀請大甲在地的花藝老師，到劍井現場教導民眾用應景的艾草、菖蒲搭配當季的花材，讓民眾自己動手做出具有端午節慶意義的掛飾，別具意義。

▲市府今年推出文創午時水瓶。（圖／台中市政府提供）

風景區管理所說，民間流傳在端午節從井中所打出來的水是「至陽之水」，可以趨吉避凶、辟邪，也可以拿來治病、淨身、淨宅、除瘴癘、增強運，因此也流傳許多有關「午時水」的諺語，而最富有傳奇色彩的就屬大甲鐵砧山的劍井，據傳鄭成功率兵行經鐵砧山，被敵軍圍困，全軍兵疲馬困又無水可用，鄭成功誠心祈水並將寶劍插地，於是劍入泉湧，就成了劍井地名的由來。

▲劍井現場也有音樂演奏。（圖／台中市政府提供）