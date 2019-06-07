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王金平退總統初選　李正皓：關鍵時刻展現關鍵智慧

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▲▼郭台銘、朱立倫、王金平、韓國瑜、周錫瑋。（合成圖／ETtoday資料照）

▲郭台銘、朱立倫、王金平、韓國瑜、周錫瑋。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

前立法院長王金平6日宣布不參加國民黨總統初選，為政壇投下一顆震撼彈。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓7日表示，「政壇不老樹的王金平，在關鍵的時刻展現了關鍵的智慧，除了佩服，還是佩服。」

李正皓在臉書表示，有一首詩最能形容王金平的心境與處境，「手把青秧插滿田，低頭便見水中天；六根清凈方為道，退步原來是向前。過去王金平汲汲營營的收攏黨內組織、爭取總統大位，不就如同滿手青秧且試圖插滿田的農夫？而韓國瑜與郭台銘的參選，改變了國民黨的格局，也像水中明鏡般照出王金平的不足。」

李正皓提到，無欲則剛，退一步海闊天空，但退後不代表失敗，「王金平的10%支持度，在退出國民黨初選後，成為了每一個候選人都想爭取的關鍵力量」，符合「退步原來是向前」的意境，「政壇不老樹的王金平，在關鍵的時刻展現了關鍵的智慧，除了佩服，還是佩服。」

王金平6日與國民黨五人小組會面後，隨即宣布「不加入國民黨黨內初選」。他在聲明中表示，黨中央的初選辦法，既不懸崖勒馬，也不亡羊補牢，面對各界的質疑，仍然無動於衷，「對我而言，與其參加奇奇怪怪的初選，不如從今以後，全心全意勤走基層」，整合各地人脈資源，團結一切可以團結的力量，做好準備，隨時因應時勢，接受黨、接受人民、接受社會的召喚，為贏回中華民國而努力。

▲▼王金平出席天元宮端午活動。（圖／記者張榮恩攝）

▲王金平出席天元宮端午活動。（圖／記者張榮恩攝）

王金平宣布「不加入國民黨黨內初選」，隔日仍繼續宮廟行程，上午9點在淡水天元宮參加平「己亥五五萬象靈歸真元演三會」，10點前往信義區福德街松山慈惠堂、奉天宮參拜。

針對未來是否願成為「抬轎者」，王金平7日上午回應，希望團結大家，未來仍為國民黨努力，為中華民國奉獻，合作對象就是國民黨，「其他個人方面，都歡迎大家一起會面、商討，如何讓國民黨贏得2020大選」，外界推測不排除當副手選項。

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關鍵字：王金平,李正皓,2020大選

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