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端午連假+韓粉來訪！花蓮警嚴陣以待　貼心提供交通小折頁

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▲▼花蓮市區六期重劃區及附近觀光景點、傳統市場等，加強交通管制，對於併排及路口紅線違停將強力拖吊、取締。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮市區六期重劃區及附近觀光景點、傳統市場等，加強交通管制，對於併排及路口紅線違停將強力拖吊、取締。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮市區六期重劃區及附近觀光景點、傳統市場等，加強交通管制，對於併排及路口紅線違停將強力拖吊、取締。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2019年花蓮端午節很熱閙，三天連假裡，剛好遇上高雄市長韓國瑜「全民花蓮見」造勢活動，花蓮警分局針對市區易壅塞路段、六期重劃區及附近觀光景點、傳統市場等，規劃綿密警力維持交通秩序，每日從中午12時起至晚間23時止，會依據市區車流量及路幅等因素編排交通疏導勤務，加強交通管制，對於併排及路口紅線違停等違規也會強力拖吊、取締。

韓國瑜8日造勢活動當天，警方已發出公告，上午8時起至20日止，自花崗街以南、和平路以北、中正路以東及海濱街以西的範圍圍劃為管制區域，區域內將視人車潮實施彈性機動管制措施，維護交通順暢。

為因應大量遊覽車進入市區，花蓮警分局也規劃3條遊覽車行駛動線，由193線北上的遊覽車可在中山、海濱街口讓遊客下車，空車由海岸路往北沿線停車；沿中正路北上的遊覽車，可由和平路、重慶路右轉自由街，在五府千歲廟附近讓參加活動的民眾或遊客下車，空車由海岸路往北沿線停車；另外由新城方向來的遊覽車，可沿民權路、北濱街，在中山、北濱街口讓民眾下車，空車由南濱路往南之和平路、中原路或太平洋公園等適當地點停車。至於散場時，也規劃二個上車點，停放在會場北側遊覽車可利用中山、北濱街口載客上車；停放在會場南側的遊覽車可利用自由街五府千歲廟附近路段載客上車，沿南濱路方向離開市區，避免大型車進入市區影響車流速度。

▲▼花蓮市區六期重劃區及附近觀光景點、傳統市場等，加強交通管制，對於併排及路口紅線違停將強力拖吊、取締。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼因應大量人車潮規劃大型遊覽車進場及散場路線。

▲▼花蓮市區六期重劃區及附近觀光景點、傳統市場等，加強交通管制，對於併排及路口紅線違停將強力拖吊、取締。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮警分局為了疏導人車，本次還特別製作市區停車資訊、遊覽車行駛路線圖等交通小折頁，有需要的民眾可在8日當天向執勤員警索取，也可以上花蓮警分局臉書專頁查詢。
 
端午節連續三天的假期再加上8日的造勢活動，花蓮市區預計將湧入大批人潮車潮，針對中正路、中山路及中華路等市區金三角路段，為了減少轉彎、違規迴轉造成車流回堵，及逛街民眾不當穿越馬路發生意外，警方將機動調整限制行向，並在道路中線設置移動式交通錐及橫桿，提升行車安全。

花蓮警分局呼籲民眾開車減速慢行，行經路口時注意禮讓行人，務必遵守員警指揮及交通規則，希望三天假期所有市民朋友、遊客都能快快樂樂出門、平平安安回家。

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關鍵字：端午,連假,韓粉,來訪,貼心,交通,小折頁,拖吊,取締,機動,金三角

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