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【瑪法達談星】十二星座06.05～06.11運勢！雙子翻轉機運超強　天秤吉星帶旺事業

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【瑪法達談星】十二星座06.05～06.11運勢！雙子翻轉機運超強　天秤吉星帶旺事業

端午佳節將至，時序進入熱季的第二個節氣芒種，暑溽越來越重的「雙子座之月」進入中段末，上半年度星象警訊最密最強的「震撼6月」登場，超級星相—「太陽／歲星衝」風暴籠罩全局的本週，預期將是一段主觀意志與客觀情勢難以相容的非常時期，事與願違、針鋒相對等分庭抗禮的星象氛圍，將為無常多變的雙子座之月帶來一股妥協性較低、衝突性尖銳的衝撞力道，是段波盪紛擾的危機好發期。

指標性的星象事件有：6月8日的金星進駐雙子座；6月9日的警訊—「太陽／海王星角衝」；與6月10日的年度超級警訊—「太陽／歲星對衝」。「太陽／歲星對衝」捲起的：意氣用事、驕傲氣盛、唯我獨尊、愚昧反智與自我放縱等星象調性，將成為集體潛意識裡的一枚不定期炸彈。

財經方面，財星轉進雙子座且歲星（超級財星）呈負面角度（太陽／歲星衝），財經大震盪機率續強的本週，全球財經風暴恐有增無減，投資人宜繫緊安全帶，高度戒慎以對。

請繼續往下閱讀...

就個別星座而言，「太陽／歲星衝」帶來另一波大環境星象衝擊的本週，年度警訊密集度最高的「6月震撼」開始揭開序曲，恐將一路延續到下旬初。相對最出運星當屬本月之星雙子座，身處年度最具風生水起、翻轉人生的機運月分，事業、金錢、情感滿足一次到位，是年度最難忘的記憶點。

運勢第二的是上週的當運榜首天秤座。順利挺進個人年度事業高度之最，吉星金星帶旺的事業前景，總能在對的時刻爭取到對的人與需要的資源，事業表現足以自豪；運勢第三的是人和轉強、事業有成的處女座。事業策略與人際關係轉趨活潑，多了幾分柔軟與溫度，對實現生涯理念與大夢貢獻良多。

星座排行
  1. 雙子座：一馬當先、氣勢如虹、探囊取物，氣勢最強。
  2. 天秤座：名列前茅、登龍有術、教學相長，事業最優。
  3. 處女座：如願以償、眾志成城、大權在握，滿意最多。
  4. 金牛座：彈無虛發、名實相符、結實累累，收成最豐。
  • 愛情運：★★★☆
  • 金錢運：★★★
  • 事業運：★★★☆
  • ☆為0.5分，★★★★★為滿分

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（06.05～06.11）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

一馬當先，贏家出列。吉星金星入駐本命宮的這段期間，坐擁太陽、金星兩大吉星加持，「本月之星」贏家氣勢有增無減、銳不可擋，是個人年度最具冠軍王機運的黃金時段；也是個人締造紀錄、打破現狀、衝破封鎖、破除禁忌或獨當一面最有本錢的發跡期。

拜天時地利人和、主客觀條件皆配合無間之賜，事業大有領銜進擊、打破格局、開疆闢地、坐穩龍頭等氣派，已非泛泛之輩。自成一格、大膽另闢蹊徑，反能自創藍海，享有先驅者市場獨占優勢。招財進寶，收穫滿滿。愛情是被幸福追趕的滋味。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

豁然開朗，大展鴻圖。幸運星金星轉進事業宮、形成眾星拱照吉相的這段期間，權勢攀升、仕途上位、專業晉級等追求可望在關鍵障礙消失後，更見順暢，是個人年度高度的極致之期。

某一及時送上的助攻之力，將讓原本撲朔迷離的局勢變得明朗，謎底揭曉、壓力顯著卸下，還將帶來若干讓人跌破眼鏡的超級變動。現實較預期樂觀。事業開高走揚，不拘泥細節，能以前瞻視野參透對手虛實、乘勝追擊，且續航力很值得肯定。利認證、考核、遊學、進修、當家。正財運一枝獨秀。愛情是自在如風。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

點石成金，蓬蓽生輝。名氣宮喜獲金星在內兩大吉星加持的這段期間，吸金磁場與性格魅力轉強，風雲人物指數衝高，是各式功利財富的超強導體，也是難得的滿腦子想法與行動力連結度較高的說到做到期。事業享有若干光環，光暈效應將推及周遭重要夥伴雨露均霑，把尋常的事做得妥當周延，也是一得。投資正確。愛情是顆激越的心。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（06.05～06.11）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

以逸待勞，曙光將至。邁入階段結束與開始的這段日子，體會生命的脆弱與堅韌、緣起與緣滅，不免感觸良多。一切隨緣，不宜強求。值得期待的是，隨著體力或鬥志大幅提振，很快將再度點燃生命火花與事業熱情。既有規劃、未兌現支票或進行中工程將順利圓滿落幕，嶄新章節已然呼之欲出。財運不濟，提防驟跌。愛情是一種無重力漂浮。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

異軍突起，後勢可期。事業、金錢兩得意的這段期間，貴人貴事此起彼落，儘管運勢極其幸運，行事卻不失謙卑低調，是一段先苦後甘的欣慰期。事業勵志度頗高，吃苦耐操、能堪重任，懂得藏鋒納氣、眼界放寬，在險惡鬥爭、處處地雷的職場中趨吉避凶、全身而退，生涯中長期遠景看好。正偏財皆旺，有驚喜上門。愛情是深鎖的心事。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

勤蹲馬步，以守代攻。守護星與太陽呈拉鋸角的這段期間，有所為，有所不為，侵略性略嫌不足，容易讓強勢對手有可乘之機。事業運作趨於保守謹慎，雖無太大突破，但基本動作嫻熟，利建立核心班底、合作默契與確立勢力範圍。近期內恐有遭人踩線或挑戰版圖之舉，所幸有足夠實力捍衛口碑。注意情緒與消費管理。愛情是定向的航程。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（06.05～06.11）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

福到眼前，收穫滿滿。守護星轉進財宮的這段日子，吉兆臨門、心情愉悅，更是階段收成旺季。只要專心做自己最拿手、最喜歡的事，多半能順利達陣、如願以償。事業勤奮豐收、樂在其中，成績揭曉印證應有實力，皇天不負苦心人。反之，不勞無獲，沒有半點僥倖空間。財運亨通，利市大發、供不應求、物超所值。愛情是靜待綻放的春蕊。

♍處女座（8月23日至9月22日）

人氣高升，騰達在望。吉星金星轉入成就宮的這段期間，登上年度最具贏家氣勢的發達月高峰，事業輝煌指數衝高，名利雙收、功成名就與權勢在握等看好度衝上個人年度最高點。群眾影響力與支持熱度也在能力所及的高點，眼見渴望的理想目標已然近在咫尺。成功是強者的遊戲，強者恆強。財富是奮鬥贏來的犒賞。愛情是錯開的花季。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

平安順遂，風平浪靜。作息一切如常的這段日子，工作安定、存在被需要是成就感重要來源。有賴前些日子的衝刺打下基礎，事業攻下某據點進入實作階段，漸能享受熟能生巧、融入團隊的默契感，表現較預期優。工作時間拉長，責任制包攬，加上時效壓力，有熬夜通宵之兆。宜注意健康。驛馬星將動。偏財走揚。愛情是種全心信賴。

牡羊座、獅子座、射手座，本週（06.05～06.11）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

足智多謀，駕馭自如。聰明伶俐、多才多藝的特點頗有表現機會的這段日子，行事臨危不亂，整合能力與敏捷反應尤讓人津津樂道，是一段適應力與學習力都很強的幸運期。見微知著、走在風向前端，讓事業充滿朝氣與彈性，利克服各式小型危機、多工同步與短線操作，在職訓練或小考順利。財力提升，敗家衝動強。愛情是輕裝遊牧族。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

福禍相倚，投鼠忌器。守護星與歲星對衝、警訊時起的這段日子，即將與個人年度最具張力的考驗正面相對。情勢風雲變色、一夕逆轉，原本極有把握的若干計畫出現重大變數，負面消息襲擊、決策判斷錯誤的可能性大增。切記，明槍易躲，暗箭難防。所幸身邊仍有忠實粉絲支持，不棄不離。健康注意。荷包縮水。愛情是一顆騷亂的心。

♐射手座（11月22日至12月21日）

正面對決，無懼無畏。守護星與另一事業星再度對衝的這段日子，將遇強敵大患，人外有人，天外有天，不卑不亢是重要課題。事業競爭激烈、壓力加碼，得投入近身肉搏戰與人一較長短，卻也正是轉型升級契機，結局若非大好即為大壞。近期某棘手事將有定案，兩全其美。把信任交付值得的對象。財力健康有待維護。愛情是解鈴還須繫鈴人。

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