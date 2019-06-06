　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

載貨超高卡到天橋！駕駛加速硬扯　下一秒「整條位移」塌掉了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼超扯片曝光！貨車太高卡住　天橋「整條位移」塌掉。（圖／翻攝自新京報）

▲貨車「載貨超高」卡住天橋，下一秒「整條位移」塌掉。（圖／翻攝自新京報）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸浙江省杭州市發生一起特殊的交通事故，當地一輛大型貨車5月18日晚間6時許行經一處十字路口時，因為載物「超高」導致物品卡住人行天橋，下一秒天橋就硬生生「整條位移」斷裂崩塌，驚險過程全被路口監視器拍下，所幸沒有任何人受傷。

根據《新京報》報導，網路上曝光的影片可以看見，當時紅色的大型貨車行經天橋下方時，因為後方的載物超高碰撞人行天橋，但貨車駕駛沒有發現繼續前進，結果天橋就硬生生被整條拉走且位移崩塌。紅色貨車被掉落的水泥及不銹鋼砸毀，並且波及旁邊一輛無辜轎車。

影片曝光！大貨車「超高載物」撞杭州天橋倒了　目擊者：好可怕。（圖／翻攝《浙江之聲》）

▲天橋壓在貨車上面，所幸駕駛座沒有被砸中。（圖／翻攝《浙江之聲》）

目擊者表示，當時這輛貨車準備通過時，位於邵逸夫醫院前的天橋就垮下來壓在車上，畫面讓他看了相當害怕。被撞的天橋匝道位於路口東南角，整段匝道已完全斷裂在地上。附近居民說，在家聽到很響的一聲，「我住三樓的，很響的一聲，比汽車輪胎爆炸還要響。」

當地警方獲報後立刻趕到現場救援，所幸沒有造成任何人員傷亡。警方初判是貨車載貨「超高」導致意外發生，總共造成至少100萬人民幣（約453萬元新台幣）的損失，肇事貨車駕駛目前已經被逮捕送辦，詳細肇事責任及後續的賠償問題仍待協調。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
新手媽胸部痛炸！針一抽「臭酸綠奶水」流出　醫秒驚呆
言承旭首度出聲了！送林志玲「4個字」情纏17年劃句點
快訊／威力彩獎號出爐！終結27連槓「頭獎4.8億」是你嗎？
林志玲剛登記結婚…下秒與老公AKIRA飛洛杉磯度蜜月

關鍵字：貨車,天橋

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北上找女友！垃圾桶1枚「已拆套套包裝」男友氣泛淚　一對質神展開：糗翻

影／吃孫東寶！他點190元牛排普普…「下秒嚐這道」驚呆　網激推：料多真D好喝

影／好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖網驚呆：太神奇

影／合影館粉女友！童仲彥「自爆分了」紅豆妹邱薏　38字吐真相：出事就背叛

正妹直播主辣曬「逆天H乳」水蛇腰！100%神還原《航海王》娜美　網嗨吼：啊嘶

「消滅西門町攤販」一年檢舉上千次！魔人曝光被打　4次報警

洗澡看不到O毛？醫曝「中8點↑症狀」＝身體出毛病…網友崩潰了

美計劃售台20億美元武器　耿爽：嚴重關切望美慎重處理涉台問題

2019全球首隻圈養大熊貓幼仔出生！166.8g是叫聲洪亮的「胖姑娘」

載貨超高卡到天橋！駕駛加速硬扯　下一秒「整條位移」塌掉了

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

萌喵看到爸打包行李秒躺入　「裝娃娃」兩眼發直求帶走

美計劃售台20億美元武器　耿爽：嚴重關切望美慎重處理涉台問題

2019全球首隻圈養大熊貓幼仔出生！166.8g是叫聲洪亮的「胖姑娘」

載貨超高卡到天橋！駕駛加速硬扯　下一秒「整條位移」塌掉了

休旅車忘拉手煞滑「80M」撞2路人！熱心白T男神救援還被罵..

受貿易戰波及？　中國將檢查所有加拿大肉類集裝箱

影／微信買「員工價」機票　上海女留學生被加航禁飛並追討44萬

萌娃「攻佔」世界名畫！　cos蒙娜麗莎「神秘微笑」99％神還原

救國團兩岸交流活動遭批　陸委會：不宜呼應陸方對台統戰

免換卡、換號開通5G！中國移動：最快9月、40個城市提供服務

廁所見怪客！他狂起雞母皮「攻擊姿勢預備」…下秒噗通進水管傻眼：進化了

賴清德稱年改不可能恢復從前　「必要時應該做些微調」

人倫悲劇！國中兒沒寫作業氣昏「洗腎爸」　頭撞桌角倒地不治

青春山海線魅力深澳漁樂季　「水舞秀開場」越夜越美麗

美計劃售台20億美元武器　耿爽：嚴重關切望美慎重處理涉台問題

13歲少女遭BB槍攻擊　2涉案少年三重落網：「替朋友出頭」

中職／羅力優質先發、胡金龍猛打賞　富邦7比4擊敗兄弟

水利會改制鄭文燦的承諾　「他們」都有聽見！

5男性侵1女！竹東少女「遭火燒」棄屍長蛆　法官判死刑：80%國人支持

Web線上報稅全面開放即達85萬件　成長9.5倍

林志玲情纏17年言承旭「我曾跌倒過」　親吐6大關鍵愛上AKIRA！

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

大陸熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

床的世界、和成研發長照產品登陸

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹..

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞..

女網紅公園撿垃圾！監視器打臉讓..

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌..

超狂女三寶！開賓利、勞斯萊斯都..

大狗攻擊　他為了救愛犬下體被咬..

灰米奇現身廁所！下秒逃水管消失..

牛彈琴：巴菲特老了　玩不過中國..

快訊／大陸工信部發放5G商用牌..

14歲女慘淪性奴！6年為變態父..

KAWS發售　陸UNIQLO上..

更多熱門

相關新聞

貨車輪胎飛出　他跳車用肉身攔截

浙江省寧波市一名司機日前駕車在跨海大橋上突然發生輪胎脫落的誇張情況，副駕駛為了追回輪胎竟然當場跳車，結果過沒多久，另一條輪胎又突然脫落，司機只好一路跟著試圖追回輪胎，就這樣追了2公里才終於撿回。

他查看爆胎　下秒車被撞飛30公尺

萬里台二線小貨車與公車對撞

車載150病豬9百公里沿路賣　越南豬瘟蔓延

即／台61西濱公路貨車打滑自撞翻覆

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

北上找女友！他驚瞥已拆套套…一對質糗翻

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

端午改運大公開！財水擺3方位　　

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面