載貨超高卡到天橋！駕駛加速硬扯　下一秒「整條位移」塌掉了

▲貨車「載貨超高」卡住天橋，下一秒「整條位移」塌掉。（圖／翻攝自新京報）

記者趙蔡州／綜合報導

中國大陸浙江省杭州市發生一起特殊的交通事故，當地一輛大型貨車5月18日晚間6時許行經一處十字路口時，因為載物「超高」導致物品卡住人行天橋，下一秒天橋就硬生生「整條位移」斷裂崩塌，驚險過程全被路口監視器拍下，所幸沒有任何人受傷。

根據《新京報》報導，網路上曝光的影片可以看見，當時紅色的大型貨車行經天橋下方時，因為後方的載物超高碰撞人行天橋，但貨車駕駛沒有發現繼續前進，結果天橋就硬生生被整條拉走且位移崩塌。紅色貨車被掉落的水泥及不銹鋼砸毀，並且波及旁邊一輛無辜轎車。

▲天橋壓在貨車上面，所幸駕駛座沒有被砸中。（圖／翻攝《浙江之聲》）

目擊者表示，當時這輛貨車準備通過時，位於邵逸夫醫院前的天橋就垮下來壓在車上，畫面讓他看了相當害怕。被撞的天橋匝道位於路口東南角，整段匝道已完全斷裂在地上。附近居民說，在家聽到很響的一聲，「我住三樓的，很響的一聲，比汽車輪胎爆炸還要響。」

當地警方獲報後立刻趕到現場救援，所幸沒有造成任何人員傷亡。警方初判是貨車載貨「超高」導致意外發生，總共造成至少100萬人民幣（約453萬元新台幣）的損失，肇事貨車駕駛目前已經被逮捕送辦，詳細肇事責任及後續的賠償問題仍待協調。

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