iOS 13程式碼透玄機　疑推出物品追蹤新配件

▲有開發人員在iOS 13 beta程式碼中，發現了「Tag 1,1」的描述。（圖／翻攝蘋果發表會）

科技中心／綜合報導

蘋果近日發表了旗下5大系統的更新，最新消息顯示，有開發人員在iOS 13 beta程式碼中，發現了「Tag 1,1」的描述，可能是市場傳聞已久的定位追蹤配件。

以往iOS一發布更新，便會有開發者在其程式碼中尋找有關新產品的訊息。開發人員Steve Moser周二（4）在推特推文指出，在iOS 13 beta程式碼中，發現了「Tag 1,1」的描述，此消息隨後也被科技網站9to5Mac確認。據cnet報導，「Tag」設備預計是類似於Tile trackers的小型裝置，旨在協助使用者找尋其遺失的物品，如鑰匙、錢包等。

What is Tag1,1? Could this be the Tile like device? #WWDC19 /cc @markgurman @stroughtonsmith @_inside pic.twitter.com/Xg6tVMXVZe — Steve Moser (@SteveMoser) 2019年6月4日

預計「Tag 1,1」追蹤器可與任何不同的產品連接，並透過iCloud帳號與iPhone或其他蘋果設備配對。若「Tag」追蹤器距離配對設備太遠，使用者便會收到通知，避免物品丟失，或增加即時找回物品的可能。

據推測，「Tag 1,1」可能是蘋果設備中「Find My」功能的擴充，可協助用戶更有效追蹤自己的裝置。