iOS 13程式碼透玄機　疑推出物品追蹤新配件

▲有開發人員在iOS 13 beta程式碼中,發現了「Tag 1,1」的描述。(圖/翻攝蘋果發表會)

科技中心/綜合報導

蘋果近日發表了旗下5大系統的更新,最新消息顯示,有開發人員在iOS 13 beta程式碼中,發現了「Tag 1,1」的描述,可能是市場傳聞已久的定位追蹤配件。

以往iOS一發布更新,便會有開發者在其程式碼中尋找有關新產品的訊息。開發人員Steve Moser周二(4)在推特推文指出,在iOS 13 beta程式碼中,發現了「Tag 1,1」的描述,此消息隨後也被科技網站9to5Mac確認。據cnet報導,「Tag」設備預計是類似於Tile trackers的小型裝置,旨在協助使用者找尋其遺失的物品,如鑰匙、錢包等。

What is Tag1,1? Could this be the Tile like device? #WWDC19 /cc @markgurman @stroughtonsmith @_inside pic.twitter.com/Xg6tVMXVZe