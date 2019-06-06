浮報加班費去撩人妻又騷擾女下屬　法官陳梅欽遭免除職務





▲司法院職務法庭，今日判決免除陳梅欽法官職務。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

士林地院民事庭前法官陳梅欽，在前年底到去年初的2個月內，晚間與有夫之婦到餐廳吃飯，但他還申報加班、領加班費，總計18次飲宴報了22小時加班；另外又在2012年在與同事餐敘時，不顧在場有多名女性，仍解開胸前衣扣，露出胸肌。職務法庭審理後，6日判決免除陳梅欽的法官職務，轉任其他職務。

陳梅欽現年56歲，是司法官訓練所33期結業的司法官，他原本為陸軍官校二年制專科班，服役8年半退伍後，考上輔仁大學法律系，大學畢業即通過司法官考試。因為長期在軍中訓練的關係，身材高瘦的陳梅欽，當年被認為是士院的「黃金單身漢」。

但他14年前爆發性侵女網友事件，網友稱他「網路男蟲」法官。司法高層均認為是他感情生活複雜所引起，最後將他記大過、留職停薪5月，陳梅欽於2006年復職。但去年又爆發浮報加班費、利用加班名義偷吃人妻的事件，不僅如此，也被查出他將女方帶進辦公室幽會。司法院人事審議委員會調查後，去年8月間決議將他送監察院議處，陳梅欽得知將被議處後，火速辭去法官職務，轉任律師。

至於監察院調查後，還查出他在2012年與書記官辦理迎新送舊的餐會中，公開對2名20多歲的女書記官說「露事業線（指乳溝）」、「事業線也不錯」等言語，另外更當著大家的面，解開自己衣扣，露出胸肌炫耀，說自己大學時代做過救生員，胸肌很大，場面一度尷尬。監察院因此決議將他送職務法庭審理。

職務法庭於6日做出判決，認為他浮報加班費的部分，「嚴重辜負司法行政為保障審判獨立所建構的制度性善意，.....而嚴重損害法官職位之尊嚴，且讓人民對法官是誠實、正直，會公平、公正審判之職務信任，大大懷疑，顯係不當而損害司法形象之行為，並達情節重大程度。」另外露胸騷擾的部分，「冒犯、騷擾言行，有利用權勢意味、無性別平等意識、對尊重女性無感；造成2書記官之明確傷害、人格尊嚴受損與心理陰影」因此最後判決免除陳梅欽法官職務，轉任其他職務。

