ATP五年來異常6百多次　檢：形同虛設、乘客冒大風險坐火車

▲▼宜檢主任檢察官江貞諭，批台鐵ATP形同虛設、乘客冒大風險坐火車。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

18人罹難、267人受傷的普悠瑪翻覆案，宜蘭地檢署經7個月調查後，6日除司機尤振仲被依過失致死罪起訴，台鐵局綜合調度所長吳榮欽，疏於驗收時及ATP遠端監視系統建置後，均未注意系統均未作動，終造成重大傷亡，也被依過失致死罪起訴。主任檢察官江貞諭痛批，ATP5年來異常6百多次，ATP遠端監視系統建置形同虛設，乘客冒大風險坐火車。

請繼續往下閱讀...

宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭說，起訴吳榮欽原因是他身為綜合調度所所長，這個ATP遠端監視系統就架設在他的綜合調度所，就在他管理、監督、使用的範疇內。

而且他還是普悠瑪列車試車成員，身為綜合調度所長，詳閱契約規範，發現一個新的列車要加入營運，是攸關社會大眾行車安全。

但是吳卻沒有把這項目檢視，去督促調度員說新車上路這功能有沒有，很可惜吳沒有這麼做，甚至這輛車是有試運轉，試運轉意思，是通車乘運模擬載客營運的運轉模式。

吳也在試運轉及相關檢討會議，都沒有提出改善事項，以致於沒有發現未連線，甚至肇事的普悠瑪列車，投入營運在2014至2018年這5年多以來，曾經有司機員跟調度所通報「我要關閉ATP」紀錄高達600多筆，還是沒有發現。

有通報關閉，為什麼調度台沒有警告音、顯示燈，絲毫沒有檢視出來。

另為了解台鐵局的文化，檢察官對於台鐵局的大事紀，所有的行車事故都有做檢視，在2014年後壁事件一樣 ，也是司機員關閉ATP，但並沒有發生人死傷亡事件，只有發生轉轍器撞毀，這案綜調所也被檢討 ，但是所長也沒有發現，這就是檢察官起訴吳的原因。