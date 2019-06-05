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新北「戒菸三箭」百萬現金等你拿　最高個人獨得10萬大獎

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▲ 新北「戒菸三箭」百萬現金等你拿 最高個人獨得10萬大獎。（圖／新北市衛生局提供）

▲ 新北「戒菸三箭」百萬現金等你拿，最高個人獨得10萬大獎。（圖／合成照／新北市衛生局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市衛生局鼓勵民眾戒菸，推出「戒菸三箭菸癮不見」活動。癮君子即日起到8月31日止，只要到合約醫療院所或藥局參加戒菸，就可獲得1張刮刮卡，有機會可刮到3百到1萬元現金；再配合戒菸8週；再參加2千到1萬元的抽獎；滿三個月戒除菸癮者，再參加共3個名額、各10萬元大抽獎，總獎金共達103萬。

衛生局長陳潤秋表示，新北市是全國執行菸害防制最嚴格的縣市，今年推出連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁菸，加上先前的公園綠地、高中以下校門口（包括家長接送區、周邊人行道）、公車候車亭及診所前騎樓，總計約8700處，且目前還在鼓勵更多業者，加入騎樓禁菸行列，就是希望能建構無菸的環境。

請繼續往下閱讀...

陳潤秋說，台灣每年約有2萬5000名，死於吸菸及近3000名死於二手菸害，平均不到20分鐘就有1人，因菸害而喪命。世界衛生組織2019年世界無菸日的主題是「菸品與肺部健康」，強調菸品及二手菸對肺部的各種負面影響，而改善肺部健康最有效的措施，就是減少菸品的使用以及減少二手菸之暴露。

新北市衛生局為協助民眾戒菸，祭出高額現金分三步，一步步協助民眾戒菸。第一步只要前往合約醫療院所或藥局報名，就能拿到限量1萬張可刮出300到1萬元現金的刮刮卡，這一階段要送出總獎金50萬的現金。第二步只要在醫護團隊協助下戒菸8週，再參加2千到1萬元的抽獎；第三步則滿三個月戒除菸癮者，就有機會抽中10萬元金，共有3個名額。

衛生局簡任技正林惠萍指出，戒菸產生的戒斷症狀、心理成癮都會讓人難以堅持，透過專業人員協助戒菸，成功機率就能大幅提高。合約醫療院所及藥局，請上「戒菸三箭」網站查詢：www.quitsmoking.com.tw

▲ 新北「戒菸三箭」百萬現金等你拿 最高個人獨得10萬大獎。（圖／新北市衛生局提供）

▲ 新北「戒菸三箭」百萬現金等你拿 最高個人獨得10萬大獎。（圖／新北市衛生局提供）

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關鍵字：新北,衛生局,戒煙

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