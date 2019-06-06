川普急出2500億軍售到中東「護和平」　參議院怒：撕裂白宮和國會關係

▲美國國務卿蓬佩奧支持川普對中東軍售。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普在面對中東問題上，和伊朗幾乎無法達成共識，擔憂中東地區可能出現大規模動亂，日前川普緊急繞過國會宣布將對沙烏地阿拉伯及其他中東國家出售超過數十億的軍售，理由就是為了「維護秩序和平」對此美國兩大黨參議員準備聯合抵制這項高達80億美元的軍售。

根據《CNN》報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，中東地區確實存在危急的情況，必須要立即出售防禦武器和國防協助，以免該地區國家受到影響。日前川普就已增派1500名美軍進駐對抗伊朗，在蓬佩奧的聲明中也提到，「美國近期正在改變方式試圖阻止伊朗。」

據悉，美國國務院列出22項軍售項目，這樣的舉動引發兩黨的譴責，龐佩奧也針對參議院反對回應，「國會的拖延可能導致這些軍售物品的性能下降，這會對我們的合作夥伴帶來問題」美國參議院民主黨參議員梅耐德茲（Bob Menendez）表示，「兩黨都有反對共識，我們部會默許總統跟國務卿這樣草率的審查對外軍售」。

此外，部分民主黨和共和黨人也認為，川普這番擅自軍售，可能會導致國會和白宮關係破裂，畢竟高達80億美金（約台幣2500億元）的軍售不該僅由總統自己決定。