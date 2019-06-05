川普向葬儀社租4輛賓士…2天花2900萬　比買新車還貴

▲川普訪問英國期間，搭乘外號「野獸」的總統專車移動。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普5日結束對英國的國是訪問後搭機飛往愛爾蘭，預定將與愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）會面，而白宮為了川普在愛爾蘭的2天行程，特別向兼營租車服務的葬儀社租用4輛賓士E-Class轎車，總租金折合新台幣高達2900萬元，比買新車還貴。

川普與愛爾蘭總理瓦拉德卡會面後，將乘坐直升機前往自己在敦貝格村（Doonbeg）擁有高爾夫球場過夜，次日飛往法國諾曼地參加二戰諾曼地登陸紀念儀式，隨後再返回敦貝格再次過夜，於7日返回美國。

《衛報》（The Guardian）報導，根據記錄美國政府開支的USASpending.gov網站記錄，川普政府向JP Ward & Sons葬儀社支付93萬5033美元，租用4輛賓士E-Class轎車，平均每輛車租金高達23萬3748美元，折和新台幣約732萬多元。

若依據台灣賓士官網資料，賓士E-Class售價為新台幣256萬至788萬，因此白宮此次支付的租車費用，幾乎已經可以買下最高規格的E-Class轎車。

《衛報》提到，若從川普的行程表來看，完全不出來有任何租車的必要，因為川普夫婦和隨行人員都可以搭乘直升機，若是為了參觀敦貝格村，從高球場至村莊來回僅8英里（約12.8公里）路程，換算下來每公里交通費高達226萬元，這還不包括其他隨行人員乘用的數十部車輛。

JP Ward & Sons葬儀社對此相當低調，衛報依照廣告上的電話號碼致電詢問，對方則稱對此不知情。衛報依照廣告上的地址找到都柏林南方的濱海小鎮布瑞鎮（Bray），但外觀看起來如同尋常住宅一般，沒有任何營業跡象，也無人應門。

愛爾蘭媒體TheJournal.ie過去報導，2013年時任美國總統歐巴馬到北愛爾蘭參加八大工業國峰會時，據說正是這家葬儀社公司負責歐巴馬夫人蜜雪兒（Michelle）和女兒莎夏（Sasha）、瑪莉亞（Malia）在都柏林和威克洛郡遊玩了3天，公司也因此進帳11萬4000美元（約新台幣357萬元）。