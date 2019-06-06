　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／防弊更要興利　《政府採購法》修法的盲與茫

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲▼南港展覽館旁空地 停車場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲《政府採購法》日前修法通過，但仍嫌美中不足，建議將「激發技術創新」列為提升採購效能的目標，使我國的公共建設接軌國際標準。（圖／記者屠惠剛攝）

《政府採購法》（下稱《採購法》）被質疑是惡法？4月30日立法院三讀通過修法時，立委吳思瑤將《採購法》的修法通過，獻給日前過世並曾獲「國家文藝獎」的建築師陳邁。曾設計彰師大多功能演講廳的陳邁，因其中的視聽設備被檢舉有「不當限制競爭」（俗稱綁標）嫌疑，違反《採購法》第26條第2項規定，被一審法院判決有罪。

而今年1月底，包括國家文藝獎得獎人的李祖原、黃聲遠、謝英俊，以及其他八百多位建築師，連署呼籲政府重視《採購法》第101條的「停權處分」。因一審為有罪判決之業者（第6款），除《政府採購公報》將其刊登為「不良廠商」外，也會被停權3年而不得投標公共工程（第103條）。

《採購法》新法第101條第1項規定，對《政府採購公報》列為拒絕往來之廠商，增訂「情節重大」要件：1.以虛偽不實之文件投標、訂約或履約，情節重大者（第4款）；2.驗收後不履行保固責任，情節重大者（第8款）；3.因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約，情節重大者（第12款）。筆者以為，對上述違約行為的停權理由，增訂情節重大要件及考量因素，使法條文義更符合「比例原則」。惟對情節重大的判斷，應考量機關所受損害之輕重、廠商可歸責之程度、廠商之實際補救或賠償措施等情形（第2項）。

至於被《政府採購公報》刊登「不良廠商」，修法增訂機關應成立採購工作及審查小組，認定廠商是否該當「刊登公報的違法情形」（第101條第3項後段）。筆者認為，對不良廠商的認定，改由小組委員認定，使對違約事實的認定更為公斷。

中央大學因該校前教授陳錕山接受農委會林務局農林航空測量所委託研究計畫，卻在民國102年8月棄職前往中國工作而無法履約，依《採購法》第92條規定，「廠商之代表人、代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯本法之罪者，除依該條規定處罰其行為人外，對該廠商亦科以該條之罰金」，中央大學因此被列為不良廠商而停權3年，造成該校全體教授都不得以學校名義承接任何政府部門的委辦計畫，遭受魚池之殃。

陳錕山事件甚至連坐學校被公告為不良廠商，此行為不足以成立相當因果關係，何況中央大學為高等學術機關，接受政府機關委託研究，除有對價關係外，非無「科技公益」的考量。筆者建議，在現行《採購法》第92條增訂：「但當事人另有訂定者，不在此限。」即在政府機關委辦的「科研契約」中明訂，教授的個人違約、違法行為，應依事物之本質考量學校責任。對於具有公益性質之研究機關，倘其對所屬研究人員已盡相當之注意，便可免責。

原《採購法》第103條對於停權的時限為3年或1年，不符合比例原則，也顯不合理。因此，本次修法增列罰則等級，對於下列重大違約情形：1.得標後無正當理由而不訂約者（第7款）；2.查驗或驗收不合格，情節重大者（第8款）；3.驗收後不履行保固責任，情節重大者（第9款）；4.因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者（第10款）；5.違反規定轉包者（第11款）；6.因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約，情節重大者（第11款）。此次增訂採「累計加重」停權期間的方式，第1次被刊登公報者停權3個月，第2次被刊登公報停權半年，第3次被刊登公報則停權1年（上述6種違規情形舊法規定都是停權1年）。

此次修法雖已回應部分建築界及土木界的建言，但美中不足的是，對於「鼓勵創新、營造政府與產業雙贏」仍著墨不多。在此建議主管機關，除了著眼於防弊外，亦應以興利為導向，尤其首長及公務員要勇於承擔法律風險與行政責任，並加強採購策略之規畫研擬。機關與業者應是夥伴關係，而非上對下的強勢立場，才能使履約順利，減少爭訟。再者，建議將「激發技術創新」列為提升採購效能的目標之一，以創造附加價值，使我國的公共建設及服務符合世界趨勢，並接軌國際標準。

好文推薦

蘇南／先做足風險分析　《政府採購法》才能修正到位

蘇南／包租代管上路後租賃市場就能健全嗎

蘇南／不當下流老人　養兒防老不如以房養老

▲雲林科大科技法律研究所 蘇南教授●蘇南，國立雲林科技大學營建系及通識教育中心教授，交通大學土木工程博士，中正大學法學博士，中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：6/22（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：陳錦稷（中信金融管理學院教授）
講題：美中貿易與台灣經濟
ET快訊
她重病3年只能臥床「選擇安樂死」　按下按鈕淚謝姐姐：很幸福
台南嫩男開休旅車逆向撞百貨B39柱…倒車下巴掉　駕駛看傻曝後

關鍵字：法律,司改人權,蘇南,政府採購法,陳邁,國家文藝獎,公共建設,建築師,政府採購公報,綁標,陳錕山

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

《政府採購法》立院三讀　違法廠商列拒絕往來三年

廠商不滿沒得標登報諷警高官「10億探長」　警署怒提告

廣告招商被控涉圖利特定廠商　桃機：不實指控不排除提告

林家祺／監委，請讓司法陽光照進陰暗的政府採購案

蘇南／防弊更要興利　《政府採購法》修法的盲與茫

司法正義淪為鄉愿？李茂生：保護弱勢而懷疑擁權者

收容人高齡化　矯正署「愛與關懷」投入高齡照護處遇

黃建智／「非常規交易」到底有多違背常規？

「劊子手」壓力大！法警建議槍決改注射　法務部將研究

陳砥柱／誰敢吹哨？《揭弊者保護法》要保護誰

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

和五人小組密會結果出爐 韓國瑜：Yes,I do！

蘇南／防弊更要興利　《政府採購法》修法的盲與茫

司法正義淪為鄉愿？李茂生：保護弱勢而懷疑擁權者

收容人高齡化　矯正署「愛與關懷」投入高齡照護處遇

黃建智／「非常規交易」到底有多違背常規？

「劊子手」壓力大！法警建議槍決改注射　法務部將研究

陳砥柱／誰敢吹哨？《揭弊者保護法》要保護誰

32F性感小護士遭「夫家辱罵不檢點」毀婚　判還2戒指

韓國瑜昔批不及格今稱「議員水準很高」　黃捷冷笑「說法反覆，情緒起伏大」　

關注台灣大選　卜睿哲：外部勢力介入是不能被接受的

2妹子MTV通宵看鬼片　突狂吐「走廊驚見白衣女」：手腕血在噴　互揭經歷更毛

鄉民女神發文「登革熱」網友歪樓「選市長」　黃捷卻在意....

美職選秀14輪被挑中　林家正：付出有所回報

義大利麵這樣煮刮油狂瘦！　「1個烹煮關鍵」營養師認證：真的吃不胖

不滿歐盟533億元重罰　Google提起上訴

精測股東會通過發現金股利10元　殖利率2.6%

「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

法律熱門新聞

鄉愿的司法？為保護弱勢懷疑擁權..

壓力大！法警建議死刑槍決改注射

吳景欽／肇事逃逸罪為什麼違憲

雷皓明／吹哨者的正義不該被凌遲

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可..

因應高齡化　矯正署更新軟硬體設..

蘇南／《政府採購法》修法的盲與..

黃建智／非常規交易有多違背常規

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

騎單車酒測超標　法界：罰300..

龍建宇／工讀生不是人？

給說法／你知道自己被限制出境嗎

王以凡／《少事法》修正拉孩子一..

告訴6月期限　法界：過了就GG

更多熱門

相關新聞

鄉愿的司法？為保護弱勢懷疑擁權者

台大法律系教授李茂生在為作家陳昭如新書《無罪的罪人》撰寫推薦文時，提到近年來的司法正義。80年代的司法表現出對社會下階層人士的輕蔑，但現在卻是對於弱勢者的保護與對於擁有權勢者的懷疑。在正義之名下，刑事訴訟的原則已極度卑微。

司法信賴　這一步有多遠

因應高齡化　矯正署更新軟硬體設備

景文狼師誘姦25童　輕判18年定讞

壓力大！法警建議死刑槍決改注射

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

端午改運大公開！財水擺3方位　　

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

人夫偷吃麵店老闆娘　在店面樓上啪啪

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

即／女大生騎車載男友　車禍1死1傷

醫曝「中8點↑症狀」＝身體出毛病

摩鐵男女雙屍　現場發現可疑粉末

準到爆！和12星座交往「哪裡最累」

半年檢舉攤販412次　攤主嘆「趕盡殺絕」

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面