「劊子手」壓力大！法警建議槍決改注射　法務部將研究

▲執行死刑槍決的法警壓力極大，建議死刑改為注射藥物。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

死刑定讞要執行時，就會交由各高檢署的法警執行槍決。但由於當「劊子手」的壓力極大，有法警希望能將槍決改為注射藥物，高檢署也將法警的建議上呈到法務部。而法務部次長陳明堂表示，確實注射藥物是死刑執行的一個選項，但目前還要再研究可行性，若真可行，也還有許多配套措施須更改。

我國目前有39名死刑定讞尚未執行的囚犯，而民進黨雖主張人權治國，但民進黨執政後，去年8月31日仍執行死刑，由接任法務部長46天的蔡清祥，簽署執行命令，槍決家暴殺人犯李宏基，至今未再執行。而執行槍決的過程，是由檢察官先對死囚人別訊問，再由法醫注射麻醉劑，並在死囚背後心臟位置畫上紅圈，等藥效發作死囚昏迷後，再由法警朝紅圈中的心臟開槍。

擔任「劊子手」的壓力極大，再加上目前人力越來越短缺，高檢署的法警遂提出建議，希望將死刑執行的方式，把槍決改為注射藥劑。法警也認為，法醫在執行前會先注射麻醉劑，若此時注射藥物，就能執行死刑，對現行的執行流程不會有太大的改變。高檢署也把法警的建議以公文的方式，呈報法務部。

對此，法務部次長陳明堂表示，法務部會考量法警的建議，再作通盤的研究，目前尚未有定論。由於在1991年以前的執行死刑相關法令，確實將注射藥物列為執行的手段之一，只是《監獄行刑法》施行後，授權法務部以行政命令的方式來規範死刑執行要點；所以陳明堂認為，即便改成執行注射藥物，只要做好相關的配套措施，應該可行。

但陳明堂進一步解釋，執行死刑很重要的考量是「人道」，所以在槍決前，會先由法醫注射麻醉藥劑，目的就是要減緩死囚的痛苦，「人道」執行死刑。而如果改成注射藥物，在注射藥物後到藥效發作前，死囚仍會感受到極大的痛苦，因此這個方式也不見得符合「人道」執行的需求。

