狼師3C為餌誘姦25童　賠償多人獲和解輕判18年定讞

▲林姓狼師誘姦多名男童，遭判刑18年定讞。此為示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台北市景文高中林姓資訊老師，涉嫌利用臉書、線上遊戲、或3C電競產品，誘惑男童，對25名男童性侵、猥褻。一審重判28年，二審審理時，因他認罪並與多名男童達成和解，二審改判18年。案經上訴，最高法院5日駁回上訴定讞。

判決指出，林姓狼師（44歲）居住在新北市新店區，而檢警查出，他從2009年至2017年間，涉嫌誘姦、猥褻25名當時未滿14歲的國中、國小生。他大多利用臉書，或電腦遊戲「英雄聯盟」、手機遊戲「創世破曉」等遊戲搭訕男童，利用遊戲誘騙男童到住處，趁機伸狼爪猥褻，而如果男童沒有反抗，就會再更進一步發生性關係。

檢警單位獲報後，去年4月發動搜索，在他的住處扣得9個隨身碟、2支行動電話、2個平板電腦、3台電腦、1台筆記型電腦，以及7個硬碟。經過逐一勘驗後，發現裡面盡是各式各樣的男童裸照、男童在攝影機前手淫、或林男猥褻、性侵男童等影片，初步估計，最少有25名男童遭到侵害。檢方依多個加重強制性交、加重強制猥褻罪，對他提起公訴。

法院審理時，林男否認犯罪又不願與被害人和解，調解時甚至只願賠償每名被害男童3萬元，一審法院認定他毫無悔意，重判28年。案經上訴，二審高等法院認定他侵害25名男童，次數多達48次，其中還有4人遭到連續侵害達1年以上，惡性重大。

但高院考量他在二審時認罪，又積極與被害人和解，因此改判刑18年，與原審刑度相差10年。案件再上訴第三審最高法院，但林男上訴第三審並未具體指摘原判決於法律上有何違誤之處，上訴不符程序，最高法院5日駁回上訴定讞。

