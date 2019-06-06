多瑙河船難增至13死！　起重機運抵布達佩斯：會試著完整吊起沉船

▲運載起重機的駁船因大水滯留在多瑙河北部。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

匈牙利布達佩斯觀光船「美人魚號」29日在多瑙河遭撞尾翻覆，原本已知7死、21人失蹤，如今最新人數修正為13死、15失蹤，情況不甚樂觀。一艘運載起重機的駁船於5日抵達布達佩斯，但因河水急漲導致能見度低，當局預計打撈沉船行動將延至10日以後。

綜合外電報導，警方指出，在首都布達佩斯（Budapest）以南80公里一處小鎮發現一具浮屍，證實為失事的「美人魚號」（Hableany）南韓籍遊客；匈牙利蛙人也在沉船殘骸破口處發現另一具屍體。當局判斷，大部分遊客應該都還困在沉船殘骸內，不過謹慎為上，警方仍繼續沿著多瑙河南部，往賽爾維亞邊界共175公里長的河段搜索。

▲韓國與匈牙利救難隊試圖派出潛水員下水。（圖／路透）

「美人魚號」仍在水下9公尺的地方，而現場的蛙人及專家連日來正討論，如何完整將船身吊起；當局表示，由於當地連續大雨，導致多瑙河水位高漲、水流速度強勁，連帶影響水底能見度，阻礙了打撈的準備工作。一艘運載「浮動起重機」的駁船5日已經抵達布達佩斯，但因水位關係仍滯留在北部，要等水位下降後才能駛過橋下前往現場。

當局與浮動起重機公司「亞當克拉克」（Adam Clark）預計下周啟動打撈行動；船長吉尼（Istvan Gyenyei）表示，「繩索就位布置後，打撈需耗時幾個小時，問題是將沉船吊離河床時會發生什麼事，如果船體沒有破裂，那繩索一定能承受得住，我們會試著減少船身破損的機會。」

▼當地民眾將鮮花與蠟燭放在岸邊為受難者祈福。（圖／達志影像／美聯社）

▲罹難者家屬在意外發生後立刻前往匈牙利。（圖／路透）

南韓匈牙利大使館指出，匈牙利蛙人開始將繩索綑綁沉船的工作，南韓方面也會增派裝備，包含出動水底無人機協助搜索；韓國早前也和駐塞爾維亞大使聯繫，並向克羅埃西亞、羅馬尼亞與烏克蘭等國聯繫，期待能多方合作進行搜索。

「美人魚號」被後方郵輪撞尾翻覆事件，至今已經第7天，郵輪駕駛、64歲烏克蘭籍船長上週被警方扣押訊問，並於1日被起訴；他的代表律師指出，他因此起意外而心力交瘁，但堅持沒有任何過失。