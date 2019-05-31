美對墨西哥加徵5%關稅　陸外交部：受貿易霸凌不僅是中國

▲大陸外交部發言人耿爽回應美國對墨西哥加徵關稅。（圖／翻攝大陸外交部官網）

大陸中心／綜合報導

美國政府突然對墨西哥放了大招，川普30日晚間突然宣佈，將從6月10日起對所有墨西哥輸美產品加征5%關稅。有記者於31日就此事詢問大陸外交部發言人耿爽，他回應，受貿易霸淩之害的不僅是中國。

川普稱，將從6月10日起對所有墨西哥輸美產品加征5%關稅，並威脅若不解決好移民問題，關稅將逐月增加5%，直至25%。根據白宮30日發佈的一份聲明，川普還威脅若非法移民危機持續，將在今年10月1日把關稅上調至25%。

聲明稱幾十年來，美國一直遭受非法移民的威脅，並指責墨西哥多年來一直允許這種情況存在，認為墨西哥在這種「大規模入侵」方面的消極合作，「對美國的國家安全和經濟構成了緊急和嚴重的威脅」。

聲明表示，「如果墨西哥採取有效措施緩解非法移民危機，我們將酌情決定取消關稅。但是，如果危機持續下去，關稅將在2019年7月1日提高到10%，在8月1日提高到15%，在9月1日提高到20%，在2019年10月1日提高到25%，並永久保持在25%的水準。」

對此，有記者就此事詢問大陸外交部發言人耿爽。他回應，「你這個問題似乎更應該去問美國和墨西哥，特別是墨西哥方面，問問他們的感受是什麼樣的。我這裡想說的是，美國一而再、再而三地採取貿易霸凌的行徑，受害者不僅僅是中國一家。我們也一再強調，面對美方單邊主義和保護主義的行徑，中方目前採取的措施既是在維護自身的正當合法權益，也是在維護多邊主義和全球的自由貿易體制。」