美封殺華為台積電續供貨　國台辦喊兩岸「強強聯合」

▲華為遭美國封殺。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

大陸通訊龍頭華為遭美國封殺之際，台積電仍宣布繼續供貨，導致市值下跌近1兆元。對此大陸國台辦發言人安峰山指出，陸方注意到，華為的供應商名單有不少台灣企業，其中雙方展開合作，有助於發揮企業間的互補優勢，實現強強聯合。

美國總統川普對通訊業祭出禁令後，美商務部將華為等陸企列入黑名單，引起Google、ARM等網路、晶片巨頭加入抵制華為行列，日本、台灣等地有電信業者更宣布，暫停或延緩銷售華為產品。目前華為已在美國當地時間28日提出訴訟，控告美方違憲。

▲在大陸南京等地設有廠房的台積電，日前指稱將繼續對華為供貨。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，在華為去年底公布的核心供應商名單中，台灣企業包括台積電、大立光、聯發科、南亞科技等均入榜，且台積電指出，可以繼續供貨給華為，對未來營收預告不變，引發市場關注，外資也連日賣超台積電。

在29日舉行的國台辦例行記者會上，媒體提問陸方針對台積電繼續供貨華為、台商受貿易爭端波及等議題態度，安峰山就陸方立場做出回應。

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）

他說，我們也注意到，此前華為公佈的供應商名單裡面有不少台灣企業，可以說華為取得的成就裡面，也有這些台灣企業的貢獻。

安峰山強調，華為和台灣的有關企業開展合作，有助於發揮企業間的互補優勢，實現強強聯合，為兩岸經濟共同發展發揮積極作用。

針對美國隊華為的打壓，大陸外交部發言人陸慷曾多次表示，支持企業以「法律武器」維權，並表示美國對大陸企業的極端打壓，將損害中美關係，也將損及自身利益。