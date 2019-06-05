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八旬翁為愛女買早餐迷路　警查出有洋蔥直呼父愛真偉大

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▲桃園平鎮警分局5日尋獲八旬翁為愛女買早餐卻迷路。（記者沈繼昌翻攝）

▲八旬老翁為愛女買早餐卻迷了路。（記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八旬林姓老翁5日上午呆立在平鎮區一家早餐點前，員警巡邏察覺林翁喃喃自語要幫念國小女兒買早餐，卻忘記回家路，經通知女兒領回老父才驚覺林所稱念國小女兒竟然已40餘歲了。林女說，爸爸近年來失智症狀越趨嚴重，記憶一直停留在她念小學階段，每天都堅持要幫她買早餐才放心，員警察覺這段感人故事後都直呼父愛真偉大。

平鎮警分局北勢派出所所長饒百訓指出，5日上午7時許，警方接獲平鎮區榮興街一家早餐店業者報案，一名杵著拐杖林姓老翁一直站在店前，喃喃自語的說要買早餐，店員詢問要買哪種餐點，林翁卻不理睬店員，店家擔心發生意外才向警方報案請求協助。

警員黃文凱趕往早餐店，發現林姓老翁站在店前，說要幫唸小學的女兒買早餐，但不知道要買麼早餐，研判林翁有失智症狀，先帶回派出所安置，再慢慢查證身分；員警查出林翁已高齡85歲，電話通知老翁女兒前來認領，但接電話者就是林翁口中的唸小學的女兒，今年已40多歲。

林翁女兒趕到派出所認領父親，也向員警表示感謝之意，她還說，父親失智情況日趨嚴重，目前記憶都停留在自己小學二年級時候，每天早上都想要出門幫她買早餐，家人怕他出意外都會阻止，但今天父親趁家人還在睡覺時偷溜出門，還好員警及時找到父親，沒有發生意外。

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關鍵字：八旬翁,愛女,買早餐,迷途

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