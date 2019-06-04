迷途羊兒逛大街　警充當牧羊人助返家...飼主驚喜：走失5天了！

記者林悅／台南報導



一隻小羊6月3日上午在南區新都路上四處亂逛，當時正值上班尖峰時間，車流量大，台南市警六分局據報前往查處，警方怕影響交通安全，循線通知農場主人前來處理，飼主說這隻羊已經走失5天了，本來以為找不回來了，他很感謝警方和民眾幫忙，協助羊兒返家，結束了這場小羊迷航記。

▲台南市南區新都路出現1隻迷途乳羊，警方怕發生交通意外及傷害到小羊，特安全維護，及通知農場主人將羊帶回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6月3日上午7時許，民眾在南區新都路353巷附近發現有一隻羊在道路亂竄。警方到場後，發現一隻黑白相間的乳羊跑來跑去，疑似在找草地覓食。當時正逢上班尖峰時段，羊兒若不慎與民眾車輛擦撞，恐釀成交通意外。

警方先行在現場安全維護，避免羊兒直奔交通幹道，並提醒路過民眾提高警覺。正好現場圍觀民眾有人說南山公墓附近有一處農場，前幾天農場飼主說有羊走失，警方馬上循線通知農場人員到場指認，確認是他們走失的羊，終於順利讓羊兒平安返家。

「羊隻比壞人還難抓！」，原本警員王至瑄、梁允銓打算協助圍捕，但羊隻不是人，沒辦法用說的，叫牠別動！員警又怕圍捕動作太大，傷害到小羊，又怕小羊撞到其他用路人，兩員警搞得滿頭大汗，直到農場飼主到場後，與警方聯手圍堵，才順利逮住羊兒。

▲台南市警六分局監埕所警員王至瑄，右:梁允銓（左起）處理得宜，受到肯定嘉許。

警六分局表示，警員王至瑄、梁允銓處理得當，協助農場人員將乳羊帶返家，避免交通意外發生，值得肯定嘉許。