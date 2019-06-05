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桃機二航廈美食街改裝新登場　林佳龍鄭文燦行銷台灣美食

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▲桃機二航廈地下美食街重新開幕啟用，交通部長林佳龍等人為台灣美食行銷。（記者沈繼昌攝）

▲桃機二航廈地下美食街重新開幕啟用，交通部長林佳龍等人為台灣美食行銷。（記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場二航廈美食街經過五個月換裝5日重新開幕啟用，交通部長林佳龍期盼美食街啟用能行銷台灣，提供國內外旅客與國人品嘗台灣美食新選擇；桃園市長鄭文燦相信透過桃機公司精心策畫與便捷舒適的桃園捷運，一定會吸引更多旅客提前報到，品嚐道地台灣美食。

桃園機場為強化服務品質，提供旅客豐富與多樣化餐飲，去年底封閉二航廈B2美食街，經過為期5個月設備更新，5日下午舉行B2美食街開幕儀式，林佳龍、桃園市長鄭文燦與與企業界人士多人應邀出席。

▲桃機二航廈地下美食街開幕，林佳龍與鄭文燦等人行銷台灣美食。（記者沈繼昌攝）

▲桃機二航廈地下美食街開幕，林佳龍與鄭文燦等人行銷台灣美食。（記者沈繼昌攝）

桃機公司董事長王明德指出，新的地下美食街，營業面積擴大到2400平方公尺，餐飲櫃位也由先前的16個增加至21個，其中包括新加坡米其林一星的餐廳與國內多家知名餐飲進駐，讓旅客在國境大門也能享受台灣美食。

林佳龍表示，桃園機場每年營運量已突破4600萬人次，人潮就是錢潮，相信機場美食街能幫忙行銷台灣，讓台灣美食更國際化，相信會吸引更多旅客提前到機場報到，品嚐道地的台灣美味，期許未來機場美食街不只是美食廣場，更能成為複合式商場，吸引更多國人前往消費採購。

▲桃機二航廈地下美食街5日重新開幕，讓國內外旅客享受道地台灣美食。（記者沈繼昌攝）

▲桃機二航廈地下美食街5日重新開幕，讓國內外旅客享受道地台灣美食。（記者沈繼昌攝）

鄭文燦說，桃園機場曾因為牛肉麵貴又難吃遭到批評，美食是台灣特色之一，經過桃機公司重新活化空間，希望桃機美食街能成為機場捷運沿線所另一個特色景點，未來第二航廈南北兩側擴建5樓規劃為主題景觀餐廳，除有台灣米其林餐廳進駐外，未來民眾還能在用餐同時觀賞飛機起降。

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關鍵字：桃機二航廈,地下美食街,台灣美食,行銷台灣

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