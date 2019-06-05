台南郵局辦「端午傳郵愛」　關懷社區長者活動

▲台南郵局在端午節前夕，特別舉辦「端午傳郵愛」包粽子活動，關懷社區長者歡喜過端午。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南郵局為表達對長者的關懷，在端午節前夕特別攜手台灣郵政協會，選定有長壽村美名的台南龍崎區，由龍崎永續發展協會，邀請婆婆媽媽長輩們，於清泉寺永續長照據點舉辦「端午傳郵愛」包粽子活動。

活動約有50人參與，龍崎區蕭琇華區長、牛埔里陳泰祥里長也到場共襄盛舉。台南郵局精心準備豐富的粽子食材，請長輩們傳授包粽技巧，包好的粽子雖有大有小，但每一顆粽子都有濃烈媽媽的味道。

等待美食完成前，與長輩們談天說地話家常、玩桌遊、動動手腳做做健康操，既懷舊又熱鬧氛圍令人感動。撈起一串串煮熟粽子，開動囉！可說「有呷還有抓」，剩下的還能打包帶回家！台南郵局郵務科人員，也親送給無法到場參與活動的其他長者「作伙呷粽」過節。

台南郵局說，社會高齡化是現在進行式，長者們需要的，不是更多的醫療或藥物，而是幸福的感覺，台南郵局特別選擇偏遠社區、長照站，共同舉辦應景活動，鼓勵長輩們走出來，從活動中獲取無形的滿足、幸福感。

台南郵局蘇慶輝局長表示，包粽子、炊粿這些都是長者駕輕就熟的技能，希望藉由類似活動，讓長者們加入群體互動、體現自己的價值，不但能延緩老化，也能讓生活更加有意義！