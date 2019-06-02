▲ 新莊地藏庵大拜拜熱鬧登場，文武大眾爺首日「暗訪」出巡。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新莊文武大眾爺祭典，2日在新莊地藏庵接連3天登場，首日「暗訪」從下午2時開始遶行新莊到半夜，隔天再「日巡」遶境，最後一天則由廟方祝壽獻祭，新北市副市長謝政達也前往參拜祈福。大眾爺在官將首及神將的拱護下展開押煞除穢，沿途並發放超過萬斤繼光餅，排隊領取信眾綿延數公里，熱鬧非凡。

副市長謝政達表示，新莊地藏庵建廟超過260年歷史，每年的文武大眾爺祭典，是新莊地區最具代表性的宗教信仰活動。新莊地藏庵長期推動公益慈善不遺餘力，每年發放新莊區各級學校清寒獎助學金，並分送白米、物資給弱勢機構和家庭，還配合市府政策、大力推行減少紙錢燃燒的環保政策，連年獲得新北市績優宗教團表揚。

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▲ 新北市副市長謝政達（左3）也前往參拜祈福。

新莊地藏庵主委林俊德表示，農曆5月2日為大眾爺聖誕，廟方每年農曆4月最後1天至5月2日會舉行文武大眾爺祭典（俗稱新莊大拜拜），前2天由「暗訪」、「日巡」的遶境活動相繼登場，暗訪與日巡開始前都會有獨特的喊班儀式，「暗訪」從2日下午2點開始遶行新莊押煞除穢到半夜，路線以小巷弄為主，「日巡」則是主要幹道，目的都是巡視地方保佑安寧；5月2日正日當天再舉行祝壽祭典，恭祝大眾爺聖誕千秋。

林俊德說，新莊大拜拜遶境路線涵蓋北新莊各街道區域，來自各地超過40家宮廟上千人共襄盛舉。5月2日大眾爺聖誕當天，除了三獻禮，並開放民眾參加神尊過火儀式去霉運。今明2天也提供平安湯圓、炒麵、油飯等福食，讓信眾吃平安，歡迎民眾來參與體驗新北市獨特的宗教文化。

民政局長柯慶忠表示，新莊地藏庵主祀「地藏王菩薩」，是當地居民的信仰中心。廟方也積極保留地方文化，每年舉行大眾爺祭典，其中官將首獨特的喊班、出軍儀式不僅成為地方特色，也是新北市指定的民俗類無形文化資產。