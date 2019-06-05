超噁！高雄橋頭工廠汙泥有3色　學者發怒：請韓國瑜拿出魄力解決

▲黃煥彰怒揭高雄市橋頭區筆秀社區受到嚴重汙染。（圖／黃煥彰提供）

記者許展溢／台北報導

今（5日）是世界環境日，中華醫事科技大學護理系副教授黃煥彰表示，今天也是作為「人類的節日」。他怒揭高雄市橋頭區筆秀社區受到嚴重汙染，附近居民長期聞到很臭的氣味，高雄市環保局說很快就會改善，但到現在還是可以看到各種汙染，沉重呼籲高雄市長韓國瑜拿出魄力，解決問題。

黃煥彰不滿說，高雄環保局說會改善，但3日到該社區空拍到的影像卻非常嚇人，且是「變本加厲」。從畫面中可以看出有黃色、灰色和咖啡色汙泥，這些汙泥到底是從哪裡來？他質疑咖啡色汙泥是不是將潤滑油或有機溶劑或工業廢液混合攪拌。而每個鐵桶裝的又是何種廢溶液？是一般事業廢棄物？還是有害廢棄物？

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▲黃煥彰表示，該處附近居民長期聞到臭味。（圖／黃煥彰提供）

黃煥彰質疑，高雄市環保局真的有檢測總量來做指紋比對？還是只作溶出實驗來幫業者護航？這些事業廢棄物從哪家工廠來，有沒有工廠、公司登記，相關單位都要向居民交代清楚。黃煥彰痛批，為何環保局人員來看過卻持續發生不法行為，反問環保局可以這樣子嗎？

▲黃煥彰說，從空拍影像中可以看出有黃色、灰色和咖啡色汙泥。（圖／黃煥彰提供）

黃煥彰認為，土壤是生命之母，今天如何處理土壤，來日土壤就如何對待子孫。黃煥彰最後沉重向韓國瑜呼籲，應把魄力拿出來，勇於面對、解決問題，同時高雄市議員、立法委員也應站出來，要求行為人負起土地復原責任。另外，環保局人員有包庇之嫌，監察院應主動調查外，企業與汙染行為人的刑責與社會責任，也有待地檢署介入調查，釐清真相。