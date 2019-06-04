快來報名！課程豐富有補助　桃園勞工學苑招生中

▲勞動局長陳靜航指出，桃園勞工學苑課程豐富有補助。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵勞工朋友終身學習，桃園市政府勞動局開辦勞工學苑，局長陳靜航4日指出，勞工學苑共開辦進修學分班5班、產業應用班6班、生活應用班20班，已陸續招生，提供2,330人次的上課機會，並有補助弱勢在職勞工學分費，籲請勞工朋友把握。

勞動局綜合規劃科科長黃雪珍指出，勞工學苑的分為：進修學分班、產業應用班、生活應用班三大班別。「進修學分班」今年開辦補助大專校院辦理在職勞工訓練，每班最高補助28萬元，擴大與大專校院之合作，包含中原大學、長庚大學、銘傳大學、開南大學及新生醫護管理專科學校，辦理室內設計、企業管理人才發展、領導心理學、烘焙、照顧服務等領域之課程，以培育知能與專業技能並融入職場實務經驗。

▲▼桃園勞工學苑招生中。（圖／勞動局提供）

而「產業應用班」與桃園市中餐服務人員職業工會、虹宇公司附設職業訓練中心、中原大學及元智大學合作辦理中式麵食小吃、社群行銷、室內修繕水電、EXCEL VBA數據分析、Python程式設計與人工智慧機器學習、企業財務會計等課程內容，以培育產業界所需人才，縮短學用落差，進而提升本市產業發展。

另外，「生活應用班」與中原大學合作，以美學時尚、健康運動、養生保健、咖啡美食、語言及藝文創作等主題，透過生活化課程以兼具充實及舒緩壓力。

另為鼓勵弱勢在職勞工重回校園完成學業，今年延續開辦補助弱勢在職勞工學分費，補助額度每人每年最多可至6,000元，迄目前已有141位市民申請並獲得補助在職勞工學分費，希望藉由學分費補助，提供勞工終身學習在職進修之機會，增加職場競爭力。