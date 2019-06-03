　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

喝醉控前男友摩鐵性侵「送驗3件原味內褲」　她忘記穿哪件輸了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

桃園30多歲的曾姓男子2016年11月和前女友小西（化名）相約喝酒，沒想到對方卻吐了，只好先到摩鐵休息一晚，6天後卻被反控性侵。不過，因為小西無法確定當天到底是穿哪件內褲，桃園地院法官認為，過程中她明明有很多機會求救，卻都沒有任何行動，事後也是搭曾男的車離開，更拖到6天後才到醫院驗傷、報警，加上供詞前後不一，也沒有驗出DNA，最後判處男方無罪。

小西指控，當天一進到摩鐵的房間，曾男就先去拿毛巾幫忙洗臉，那時候就有親嘴，但她把頭轉開拒絕，接著對方先去洗澡，「我睡著之後有起床吐了兩次，他叫我去洗澡，我洗完又躺回床上睡覺，睡到一半突然覺得下體刺痛，痛醒之後就看到他上半身赤裸坐在我腳前方的位置，後來又睡了過去，中間發生什麼事情我都不知道。等我醒來已經是早上7、8點了，我要他載我回家，離開前他還有親我嘴巴，我不敢反抗，因為我只想趕快離開。」

▲機場旅館非常便利。（示意圖／達志影像）

▲小西喝醉後和曾男一起到摩鐵「休息」。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

不過，小西接受警方偵訊時提到，不知道遭性侵幾次，也不知道曾男有無射精；後來她接受檢方偵訊時卻改口說遭性侵兩次，「我是仰躺，沒有穿內褲，印象中他也沒有穿上衣和褲子，但有沒有穿內褲我沒印象。我可以確定案發當天他有對我實施性交行為，因為我到家之後覺得下體很刺痛，他在摩鐵時也有在我內褲外面摸。」

曾男到案後則坦承兩人曾是男女朋友，當天也有一起去喝酒，只是小西喝醉吐了一身，這才會前往摩鐵休息、清潔，隔天一早不僅開車載人回家，還有幫忙去買早餐，哪知道6天之後就挨告性侵。

▲女性,背部,纖腰,屁股,臀部,牛仔褲。（圖／達志／示意圖）

▲小西忘記當天到底是穿哪一件內褲，乾脆把剩下還沒洗的3件都拿去送驗。

但桃園地院法官認為，假如小西確實遭到性侵，應該可以在下體採到相關的生物跡證，可是她連當天到底是穿哪件內褲都無法確定，家裡剛好有3件還沒洗，於是通通拿去送驗，不過，DNA遺留量多且保存於適當環境的話，經多年後還是有可能成功檢出，當事人雙方曾為情侶，就算真的驗出來，也有可能是在交往期間留下來的痕跡。

由於小西前後證詞不一，下體也未驗出曾男的DNA，法官指出，她明明有機會向摩鐵的工作人員求救，卻沒有任何作為，隔天一早還搭著男方的車離開，且還等到6天之後才報案，與一般受到性侵害的受害者反應不同，最後不採信她的說詞，判前男友無罪。

● 飲酒過量，有礙健康

ET快訊
今起2天防「劇烈天氣」　下周一起滯留鋒面接近全台雨3天
韓國瑜周六造勢地點花蓮東大門夜市凌晨陷火海　攤販：爆炸聲很多
快訊／花蓮東大門夜市「凌晨陷整片火海」！攤販驚：爆炸聲很多

關鍵字：桃園,性侵,妨害性自主罪

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／花蓮東大門夜市「凌晨陷整片火海」！當地攤販驚：爆炸聲很多

車震朋友高中女兒5次　「不要讓他入獄」家教賠54萬逆轉獲緩刑

韓國瑜「8日花蓮造勢」東大門夜市凌晨大火　主委：時機點怪怪的

喝醉控前男友摩鐵性侵「送驗3件原味內褲」　她忘記穿哪件輸了

快訊／花蓮東大門夜市「凌晨陷整片火海」！當地攤販驚：爆炸聲很多

凌晨機車詭異橫倒路中央…大燈還開著！　21歲騎士醉墜水溝亡

好扯！「割稻尾」偷採收3甲多稻米　新營警7小時內即時偵破

毒蟲拒檢逃2km撞2車　勇警破窗「手肘撕裂傷」拉出車外上銬

驚悚影曝光！女右轉撞人太緊張「一路輾進底」　男大生應徵半路受重創

神鬼男騙女友妹「喪葬費」53萬　原來他媽媽姑媽都活著

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

車震朋友高中女兒5次　「不要讓他入獄」家教賠54萬逆轉獲緩刑

韓國瑜「8日花蓮造勢」東大門夜市凌晨大火　主委：時機點怪怪的

喝醉控前男友摩鐵性侵「送驗3件原味內褲」　她忘記穿哪件輸了

快訊／花蓮東大門夜市「凌晨陷整片火海」！當地攤販驚：爆炸聲很多

凌晨機車詭異橫倒路中央…大燈還開著！　21歲騎士醉墜水溝亡

好扯！「割稻尾」偷採收3甲多稻米　新營警7小時內即時偵破

毒蟲拒檢逃2km撞2車　勇警破窗「手肘撕裂傷」拉出車外上銬

驚悚影曝光！女右轉撞人太緊張「一路輾進底」　男大生應徵半路受重創

神鬼男騙女友妹「喪葬費」53萬　原來他媽媽姑媽都活著

新竹最慘外遇男！進摩鐵...到結束「只花48分鐘」　法院還幫認證

開放農藥「嘉磷塞」殘留量　專家曝「4爭議」：有致癌疑慮

絕美異國風《阿拉丁》鞋！茉莉公主款超貴氣、毛毛絨老虎樂雅款必收

莊凱勛不是人？《亡命之途》存在為了帶來「異物」感

快訊／敘利亞西北城鎮「汽車炸彈自殺」攻擊！14死28傷…爆炸畫面曝光

唐綺陽運勢／雙魚小心腸胃問題！水瓶「注意1點」變成戀情絆腳石

車震朋友高中女兒5次　「不要讓他入獄」家教賠54萬逆轉獲緩刑

今起2天防「劇烈天氣」　下周一滯留鋒面接近全台雨3天

騎車摔傷！他下體「連續9天硬邦邦」：走路有點不舒服　醫急找原因

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

韓國瑜「8日花蓮造勢」東大門夜市凌晨大火　主委：時機點怪怪的

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：..

兒休克2次找不出原因　司機臉鐵..

進摩鐵到結束48分　法院還幫認..

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下..

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友..

知名廣播人賣假機油詐1.1億　..

少年「頭撞池底」四肢癱瘓　哥心..

新車一夕毀滅　夫：老婆最貴

老司機車聚　上百輛汽車塞爆洛陽..

女室友搞上男友...她持戴套掃..

全家店員進小7取貨　對民眾喊歡..

韓「8日花蓮造勢」東大門夜市失..

機車橫倒路中央　騎士醉墜水溝亡

陸船越界七美海域　海巡押返馬公

更多熱門

相關新聞

桃園大溪一德里　「包粽派對」真趣味

端午做伙包粽，已成里內老人重要的節慶活動！桃園大溪區一德里里長呂理民2日於里內集會所，舉辦「端午包粽」活動，參加包粽活動的許多阿嬤說，以前包粽多半在自己家中，現在大家一起包粽，不但可以相互看誰的手腳快，還可比比看誰的粽子包得好看，好像出席一場「包粽派對」相當趣味。

桃園ZEPRO RUN路跑　石門水庫沿線塞爆

電動機車最暢銷縣市在桃園

女室友搞上男友...她持戴套掃把猛插　凌虐近4小時

小模險遭性侵　渣男10年前得逞過

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

她吃蛋鏟4kg！網推這間「秘寶級茶葉蛋」

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

愛心便當沒肉　同事笑窮：難怪沒老婆

快訊／《古惑仔》李兆基肝癌病逝！

影壇4大惡人3個悲苦離世！李兆基癌逝

張立東《玩很大》偷拍Albee范乙霏

牛仔短褲出賣　妹子上班「蜜桃掉出」

認養33隻浪浪　動保員開門超驚訝

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」辣翻

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面