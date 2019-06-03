喝醉控前男友摩鐵性侵「送驗3件原味內褲」　她忘記穿哪件輸了

記者黃翊婷／綜合報導

桃園30多歲的曾姓男子2016年11月和前女友小西（化名）相約喝酒，沒想到對方卻吐了，只好先到摩鐵休息一晚，6天後卻被反控性侵。不過，因為小西無法確定當天到底是穿哪件內褲，桃園地院法官認為，過程中她明明有很多機會求救，卻都沒有任何行動，事後也是搭曾男的車離開，更拖到6天後才到醫院驗傷、報警，加上供詞前後不一，也沒有驗出DNA，最後判處男方無罪。

小西指控，當天一進到摩鐵的房間，曾男就先去拿毛巾幫忙洗臉，那時候就有親嘴，但她把頭轉開拒絕，接著對方先去洗澡，「我睡著之後有起床吐了兩次，他叫我去洗澡，我洗完又躺回床上睡覺，睡到一半突然覺得下體刺痛，痛醒之後就看到他上半身赤裸坐在我腳前方的位置，後來又睡了過去，中間發生什麼事情我都不知道。等我醒來已經是早上7、8點了，我要他載我回家，離開前他還有親我嘴巴，我不敢反抗，因為我只想趕快離開。」

▲小西喝醉後和曾男一起到摩鐵「休息」。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

不過，小西接受警方偵訊時提到，不知道遭性侵幾次，也不知道曾男有無射精；後來她接受檢方偵訊時卻改口說遭性侵兩次，「我是仰躺，沒有穿內褲，印象中他也沒有穿上衣和褲子，但有沒有穿內褲我沒印象。我可以確定案發當天他有對我實施性交行為，因為我到家之後覺得下體很刺痛，他在摩鐵時也有在我內褲外面摸。」

曾男到案後則坦承兩人曾是男女朋友，當天也有一起去喝酒，只是小西喝醉吐了一身，這才會前往摩鐵休息、清潔，隔天一早不僅開車載人回家，還有幫忙去買早餐，哪知道6天之後就挨告性侵。

▲小西忘記當天到底是穿哪一件內褲，乾脆把剩下還沒洗的3件都拿去送驗。

但桃園地院法官認為，假如小西確實遭到性侵，應該可以在下體採到相關的生物跡證，可是她連當天到底是穿哪件內褲都無法確定，家裡剛好有3件還沒洗，於是通通拿去送驗，不過，DNA遺留量多且保存於適當環境的話，經多年後還是有可能成功檢出，當事人雙方曾為情侶，就算真的驗出來，也有可能是在交往期間留下來的痕跡。

由於小西前後證詞不一，下體也未驗出曾男的DNA，法官指出，她明明有機會向摩鐵的工作人員求救，卻沒有任何作為，隔天一早還搭著男方的車離開，且還等到6天之後才報案，與一般受到性侵害的受害者反應不同，最後不採信她的說詞，判前男友無罪。

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