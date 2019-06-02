▲「阿嬤粽」好味道，桃園大溪一德里「包粽派對」真趣味。（圖／廖帝權提供）

記者楊淑媛／桃園報導

端午做伙包粽，已成里內老人重要的節慶活動！桃園大溪區一德里里長呂理民2日於里內集會所，舉辦「端午包粽」活動，參加包粽活動的許多阿嬤說，以前包粽多半在自己家中，現在大家一起包粽，不但可以相互看誰的手腳快，還可比比看誰的粽子包得好看，好像出席一場「包粽派對」相當趣味。

▲大溪區長陳嘉聰(右一）親自來參加包粽活動。▼端午做伙包粽，已成一德里內老人重要的節慶活動。（圖／廖帝權提供）

呂理民說，一德里的人口多且因高齡化，里民又以長者居多，為了讓老人日間能獲得適當照顧，孩孫能在外安心工作，該里已成立老人關懷據點，並經熱心人士江慶人極力爭取，5月底開辦老人共餐服務，受限於共餐的里內集會所場地不大，初期只能提供40個名額，因此先以里內80歲以上長者及弱勢者為優先參加。

對於在端午節前夕，該里舉辦包粽活動，區長陳嘉聰親自來參加，呂理民亦表感謝，也陪同陳嘉聰逐一問候里內長者，並和阿嬤們學習包粽。參加包粽的阿嬤表示，過去包粽從購買粽料、洗粽葉、切肉等前置工作，都相當費時，現在有里辦公室做前置準備，讓她們省去很多時間，尤其是大家做伙包粽，有說有笑，好像一場「包粽派對」相當有意思。