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科技結合傳統服務業　培育行動管家

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▲家事服務不再是單純勞動力的工作，從業人員應擴大專業能力，否則恐怕會跟不上新的人力市場需求。（圖／記者林悅翻攝）

▲家事服務不再是單純勞動力的工作，從業人員應擴大專業能力，否則恐怕會跟不上新的人力市場需求。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

因應科技創新帶來社會結構與家庭型態的轉變，傳統家事服務不再是單純勞動力的工作，台南市宏大職訓中心調查指出，職場生態不斷在轉型，除非傳統勞動服務從業人員擴大專業能力，否則恐怕會跟不上新的人力市場需求。

　研究發現，科技創新對經濟發展的影響主要體現在勞動工具、勞動對象和勞動力等生產要素的變化，透過社會產業分化與整合的加速，主導產業的發展、傳統產業的改造，並通過需求結構的變化來影響產業結構。

　宏大職訓中心負責人李崇智表示，高附加價值的服務業或休閒產業升級關鍵在於人才，而以往較少人注意的家事服務，現在不僅組織化成為一種專門職業，更有朝向產業化發展的趨勢。尤其家庭組織面臨重大變革的現在，使得家事服務需求更為多元，涵蓋居家環境清潔、照顧陪伴、烹飪、交通接送，以及服務需求方的委託交辦事項，綜合分析後估計潛在市場可達數十億。

　各項數據顯示，家事服務從業人士不喜歡例行性的上班，大多偏向派遣、專案或臨時性工作。目前台南已有企業化經營模式，結合社區保全、物業管理與家事服務，也有個人工作室橫跨多職種，以具備不同領域的專業能力，規劃整合性服務，擁有照顧服務員及其他證照。不過，這方面管理人才的培育訓練仍舊欠缺。

雖然現有家事服務多以清潔為主，但宏大職訓中心規劃統整課程，如專業學科包含長期照護政策、高齡生理學、食品衛生安全等，而術科也有人際溝通、衣物清潔整理及收納、營養膳食、照顧急救、病蟲害防治、網路資源開發行銷通路實務，以培育家事達人為目標，同時安排企業參訪，讓學員結訓後兼具技能及智慧，成為一個結合技科實務的行動管家。

家管員要身兼廚師、保母、照顧服務員等多種技能，目前尚無專業證照，職訓局委託宏大辦理相關訓練，上完3百小時課程可取得結業證書，協助學員進行工作媒合詳情請洽06-3134182。

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關鍵字：科技,服務業,行動管家

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