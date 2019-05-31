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TAIRA攜手南科打造國際創新生態系

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文／時尚家居

（圖／ 科技部南部科學工業園區管理局 提供）

由科技部南部科學工業園區管理局與 StarFab Accelerator聯合打造的TAIRA ( Taiwan AI x Robotics Accelerator )計畫日前於新創大展InnoVEX中舉行TAIRA 2019啟動儀式，邀科學園區同業公會(企業代表)、台灣雲端物聯網產業協會(技術平台代表)、台灣工研新創協會(投資代表)以及提供國際創業資源的TNB、FTV、InnoHub、ParticleX、IVP、Sphere 5200等單位出席，共同宣告南科創新生態系將擴大投入國際資源。

南科管理局與StarFab自2017年合作至今已成功協助新創取得總計超過1.1億元募資以及近2000萬元的企業訂單，可見以企業為實驗場域、以新創的核心技術共同打造解決方案促成商機的效益驚人。因此，今(2019)年南科管理局與StarFab著重爭取鏈結國際加速器暨創投單位資源，並透過整合南臺灣在地資源(含企業實驗場域、技術平台資源與基金投資)，為全球AI新創提供與在地企業深度業務合作的模式，加速新創取得訂單與投資，創造更多合作商機。

StarFab董事長劉晏蓉提到，TAIRA是由南臺灣優勢產業出發，聚焦智慧製造、智慧醫療、智慧金融、智慧農業等領域，邀請南臺灣企業提供實驗場域(Test Bed)、創新需求，並由南科管理局及StarFab鏈結相關資源，吸引全球具有技術實力的新創一同合作，實現「以場域帶動創新，以新創翻轉產業」。

南科管理局林威呈局長強調，TAIRA不僅是一個加速器計畫，而是協助在地企業與全球新創大手牽小手，以場域需求出發，共同尋找新商機，使AI產業再次升級的平台，計畫徵案截至6月23日止，詳情洽tairax官網。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：TAIRA,南科,科技,時尚家居

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