女國中生遭BB彈掃射…情緒潰堤痛哭！爸淚曝「兇徒動機」：我真的沒辦法

記者莊智勝／台北報導

台北市北投一名就讀國中二年級的女學生，4日上午準備前往學校上課，卻在途中遭到陌生男子開空氣槍襲擊；由於事發太過突然，女學生當下嚇得奔跑逃竄，但右臉、右胸仍被打中，直到兇徒逃離現場後，女學生才情緒崩潰、嚇得當街痛哭，所幸在路人的協助下送往醫院治療並無大礙。女學生的父親稍早受訪時哽咽地表示，前妻在外負債2000萬元，對方三番兩次上門找麻煩，「我真的沒有辦法了！」

▲談到女兒遭人惡意攻擊，堅強的父親（紅衣）也忍不住心疼落淚。（圖／東森新聞）

監視器畫面拍下，4日上午7時許，15歲的女國中生如往常般換上制服、揹著書包走出家門，準備搭乘公車前往學校，但她卻不知早已遭到陌生男子盯上、跟蹤；警方指出，男子明顯是預謀犯案，戴上帽子、口罩遮掩臉孔，尾隨3、400公尺，等到女學生轉身走入小巷後才突然竄出扣下板機，一面追著女學生跑、一面狂開空氣槍。

由於事情來得太過突然，女學生根本就來不及反應到底發生什麼事，遭到堅硬的BB彈射中右側臉頰、右胸等部位，只能急忙奔走避開槍口，待兇徒掃射完畢逃離現場後，女學生才終於回過神來，無助地站在路中央放聲大哭；路人見狀急忙上前安撫，並撥打電話叫救護車將女學生送到醫院治療，所幸僅有輕微破皮、紅腫外傷，並未有生命危險。

▲女國中生遭人惡意開槍射擊，待兇徒逃逸走遠後，才終於情緒崩潰痛哭。（圖／東森新聞）

究竟為何陌生男子要追著女學生開槍？警方深入調查後，發現槍手似乎早已鎖定目標，並非是隨機犯案；女學生的父親在得知女兒遭到攻擊後，忍不住紅了眼眶，哽咽地說，前妻在外因不明原因負債2000萬元，債主從2月起就不斷上門騷擾、要求償還債務，不但在住家門口張貼「欠錢不還」紙條、派人站崗，甚至還頻頻放話恐嚇，要對孩子不利。

「真的是沒辦法，我走到這個，真的是最後……一步了！」一邊說著，還一邊頻頻拭淚，提到女兒受傷，堅強的父親情緒也不住潰堤，表示債主疑似找來討債公司，4月8日時就曾跟蹤女兒一次，4月11日還有惡煞包圍女兒，要她撥打電話給媽媽，期間還曾多次放話、恐嚇，已經讓孩子心生畏懼。

女學生父親說，過去也曾多次報警處理，但都沒有用，如今女兒在上學途中遭到彈襲，真的讓他心力交瘁，「請警察趕快偵辦，不然的話，後面的問題會更大！我上一次就拜託他們（警察）一定要趕快辦，不然再來一定就是傷害她（女兒）、或是綁架她！」

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▲女學生父親指出，前妻在外負債2000萬元，害得他與女兒的生活不得安寧，頻頻遭人騷擾、威脅。（圖／東森新聞）