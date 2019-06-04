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勇闖石炭紀！　屏科大兩學生開發蕨類新商機

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▲屏東科技大學農園生產系碩士生周玉儒及張育瑋同學投入蕨類植物的相關研究，開發新商機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東科技大學農園生產系碩士生周玉儒（左二）及張育瑋（左）兩人投入蕨類植物的相關研究，開發新商機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導　　

屏東科技大學農園生產系碩士生周玉儒及張育瑋同學投入蕨類植物的相關研究，並將組織培養技術與文創業結合，生產「瓶中植栽」與「植物瓶中造景」，將植物與藝術結合，成為受歡迎的療癒商品，讓蕨類植物「小兵立大功」，今天舉行成果發表會。

▲屏東科技大學農園生產系碩士生周玉儒及張育瑋同學投入蕨類植物的相關研究，開發新商機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲▼綠球體繁殖技術提升蕨類繁殖、以食蟲植物及蕨類組盆迷你烏托邦景觀盆栽。▲屏東科技大學農園生產系碩士生周玉儒及張育瑋同學投入蕨類植物的相關研究，開發新商機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏科大農園生產系謝清祥教授說，周玉儒及張育瑋兩位同學，在學期間即投入蕨類植物的相關研究，畢業後看見市場的需求，合夥成立蕨翌園藝企業有限公司，經由學校創新育成中心的輔導，申請教育部「U-start創新創業計畫」，不僅通過第一階段的徵選，獲得創業補助款，還成為第二階段具有新南向意涵的績優團隊，獲得獎勵金50萬元。

他說，現代人開始注重居家室內綠化，蕨類是石炭紀時期地球上最豐富的物種，經過複雜的演化而存留至今的蕨類可說是最好的淨化空氣植物，先前實驗室曾以空氣淨化植物香測試，所使用的植物也多半是蕨類，經過繁複的組培和生產技術，未來可將這個商品提供給更多消費者，更可看出蕨類植物應用於景觀布置上的商機。

周玉儒及張育瑋兩人透過無塵室進行蕨類組織培養的標準化流程生產和嚴謹的品質管理培育，生產「瓶中植栽」與「植物瓶中造景」，將植物與藝術結合，成為受歡迎的療癒商品。

謝清祥說，由於幾年前筆筒樹萎凋病大爆發、盜採氾濫等問題使筆筒樹族群大幅減少，他們以筆筒樹為研發蕨類樹種之一，投入其組織培養研究，期盼提供大量的健康種苗，供原生地復育使用，減輕筆筒樹野外生存的壓力，進而讓這個來自石炭紀的活化石得以延續生存。更期許兩位同學未來成為耀眼的蕨類研究專家。

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關鍵字：屏東科大,周玉儒,張育瑋,小兵立大功,蕨類

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