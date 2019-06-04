15萬網友投票...71%支持郭台銘　李正皓：非韓粉的焦慮感凝聚了

▲「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜凱道造勢大會。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜1日出席凱道挺韓造勢，讓挺韓陣營士氣大振，但臉書粉絲專頁「爆料公社」3日舉辦模擬投票，結果卻顯示，韓國瑜僅獲得29％的支持，大輸給鴻海董事長郭台銘的71％。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓認為，凱道造勢雖然凝聚韓粉的向心力，也擴散非韓粉的恐懼感，「造韓國瑜勢的同時，也造了反韓國瑜的勢。」

臉書粉絲專頁「爆料公社」3日舉辦模擬投票，詢問「如果只有韓國瑜與郭台銘這2位參加國民黨內總統初選的話，請問您支持誰代表國民黨參加2020年總統選舉？」票選結果出爐，有15.3萬名網友參與投票，其中71％的人支持郭台銘，僅29％支持韓國瑜選總統。

李正皓3日在臉書發文表示，看到6月1日韓國瑜的凱道造勢上滿滿的人頭與國旗，沒有人敢否認此次造勢大成功的事實。但當韓國瑜造勢結束後，看到網上一遍英、賴、柯粉哀嚎後，他判斷6月1日大家在凱道上凝聚了韓粉的向心力同時，也凝聚了非韓粉的焦慮感 ; 造韓國瑜勢的同時，也造了反韓國瑜的勢。

把時間拉回3月16日的立委補選，李正皓說，不論是選前造勢人數或民調謝龍介都大贏郭國文，但正是這種氣勢上的大勝，反讓原本民進黨的支持者與陳筱諭的支持者產生焦慮感，催出郭國文的選票，也造成「棄陳、保郭」的投票行為。

李正皓表示，未來韓國瑜至少還有兩場分別在花蓮與台中的造勢活動，「幾乎可以確定這兩場造勢人數必定場場爆滿」，但因造勢成功而產生的反韓情緒亦會同步上揚的狀況更是韓國瑜要小心的，別讓韓流陷阱成為最後一哩初選路的絆腳石。





▲爆料公社模擬投票，韓國瑜獲得29％支持，輸給鴻海董事長郭台銘的71％。（圖／翻攝自爆料公社臉書粉專）