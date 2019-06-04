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影／造價375億！　海上移動城堡「海洋光譜號」進駐上海

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記者魏有德／綜合報導

造價12.5億美元（約375億元新台幣）的亞洲最大郵輪「海洋光譜號」3日抵達上海吳淞國際郵輪碼頭。這艘專為中國市場打造的郵輪搭載約5000名遊客從德國出發，經過47天來到上海，未來一年將以上海為母港展開多條線路的遊輪之旅，搶攻大陸旅遊市場。

▲「海洋光譜號」3日抵達上海吳淞國際郵輪港。（圖／翻攝上觀新聞）

▲「海洋光譜號」3日抵達上海吳淞國際郵輪港。（圖／翻攝上觀新聞）

為結合大陸市場，「海洋光譜號」從甲板上的貓熊雕塑、主打川菜的餐廳及北京大董烤鴨進駐，加上卡拉OK包廂及各個樓層的裝飾畫作，都呈現滿滿的中國元素。此外，郵輪內也有讓大陸遊客感興趣的大型表演，母公司皇家加勒比郵輪亞洲區主席劉淄楠表示，郵輪上有一場秀叫做《絲綢之路》，演繹兩千多年前東西方文明交流的史詩。

▲「海洋光譜號」甲板上的貓熊雕塑。（圖／翻攝上觀新聞）

▲「海洋光譜號」甲板上的貓熊雕塑。（圖／翻攝上觀新聞）

皇家加勒比郵輪公司同時宣佈，「海洋光譜號」將於2020年東京奧運會期間，開闢兩條奧運會特別航線，屆時會成為東京新建國際郵輪港的開港郵輪。

數據顯示，上海吳淞口國際郵輪港作為大陸郵輪門戶，自2011年開港以來，累計停泊郵輪超過2000艘次，接待出入境遊客1300餘萬人次，三年內登頂亞洲第一，五年內進入全球前四。

▲「海洋光譜號」布局上海母港，未來將有更多20萬噸級郵輪進駐。（圖／翻攝大陸網站）

▲「海洋光譜號」布局上海母港，未來將有更多20萬噸級郵輪進駐。（圖／翻攝大陸網站）

《上觀新聞》指出，未來將有更多的旗艦型郵輪佈局上海母港，包括歐洲最大郵輪公司歌詩達郵輪集團（Costa Crociere）專為中國量身打造的首艘Vista級郵輪「威尼斯號」，地中海旗艦型郵輪「榮耀號」也將在2020年春季進駐，雲頂郵輪集團（Genting）星夢郵輪目前正在建造兩艘 20萬噸「環球級」郵輪，分別於2021年和2022年下水，也將以上海為母港展開首航。
 

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關鍵字：郵輪,海洋光譜號,上海,特派現場,東京奧運

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