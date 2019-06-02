快訊／威尼斯郵輪撞碼頭「前方船秒被推離岸」！民眾驚逃135秒畫面曝

▲ 這起意外事發地點在朱代卡運河（Giudecca canal）。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

義大利城市威尼斯（Venice）2日上午，郵輪MSC Opera失控意外撞上碼頭，至少4人受傷送醫。事發當下，現場響起的船隻警示聲長達20秒，且隨後接連傳來類似玻璃碎裂及撞擊聲響。據了解，部分船體損毀，但受損程度仍有待釐清。

根據推特最新畫面，在郵輪進逼碼頭的那一刻，前方另艘觀光船「米開朗基羅號」（Michelangelo）的遊客正在下船，沒想到立刻被後方的大型郵輪推離岸邊，岸上許多人開始狂奔，在場身穿白色制服、看似工作人員的人立刻上前指揮，協助遊客躲避。

據了解，前方觀光船「米開朗基羅號」部分乘客跳入水中逃生。

報導指出，事故郵輪MSC Opera長約275公尺，可容納2679名乘客，於2004建造完成。