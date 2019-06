快訊／威尼斯郵輪撞碼頭「前方船秒被推離岸」！民眾驚逃135秒畫面曝

▲ 這起意外事發地點在朱代卡運河(Giudecca canal)。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

義大利城市威尼斯(Venice)2日上午,郵輪MSC Opera失控意外撞上碼頭,至少4人受傷送醫。事發當下,現場響起的船隻警示聲長達20秒,且隨後接連傳來類似玻璃碎裂及撞擊聲響。據了解,部分船體損毀,但受損程度仍有待釐清。

根據推特最新畫面,在郵輪進逼碼頭的那一刻,前方另艘觀光船「米開朗基羅號」(Michelangelo)的遊客正在下船,沒想到立刻被後方的大型郵輪推離岸邊,岸上許多人開始狂奔,在場身穿白色制服、看似工作人員的人立刻上前指揮,協助遊客躲避。

據了解,前方觀光船「米開朗基羅號」部分乘客跳入水中逃生。

報導指出,事故郵輪MSC Opera長約275公尺,可容納2679名乘客,於2004建造完成。

This occurred at 09:00 this morning in Venice, another reason if it was needed why Cruise ships should be up close in Venice...#Venezia #Venice #nograndinavi pic.twitter.com/VyBQwZ7gT1