　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「暗夜女子哭聲」悚傳12年…情侶「慘中28刀」躺血泊　一紙揭7年冤情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／鏡週刊

2007年4月3日傍晚，台南市中西區的百年老街「新美街」發生駭人聽聞的雙屍命案，共同經營金飾加工業的老闆陳東枝、女會計李恆霜，遭人刺死在自家工作室內，警方成立專案小組，清查近2萬人，卻毫無所獲。

 

直到7年後，台南市刑警大隊接獲一封檢舉信，指案發時在公園路開銀樓的邱鼎淯（原名邱明輝）為凶手，警方經1個多月追查，並用「活體指紋掃瞄器」比對邱的掌紋與現場血掌紋相符，邱才坦承犯案，全案宣告偵破。

  1. 犯下雙屍案的邱鼎淯在案發7年後，終被繩之以法。（東森新聞提供）
  2. 警方用「活體指紋掃瞄器」採集邱男指紋及掌紋，比對出與案發現場的血掌紋符合，是破案功臣。

警方雖於案發後陸陸續續接獲近30封檢舉函，但都沒有明確事證，皆不具有參考價值。直到2014年9月，警方接獲一封檢舉信，寄信人表示自己忍了多年，才鼓起勇氣檢舉。

  1. 金飾加工業者陳東枝遭邱鼎淯刺殺11刀，躺在血泊中。▲金飾加工業者陳東枝遭邱鼎淯刺殺11刀，躺在血泊中。

信中表示，凶手極可能是案發時在公園路經營「金瓜石銀樓」的邱鼎淯，因案發時曾在現場附近看到邱男，且邱男因賭博在外欠下大筆債務。

高等法院台南高分院依兩公約規定：「人人皆有天賦之生存權，任何人之生命不得無理剝奪。」「未廢除死刑之國家，非犯情節最重大之罪，不得科處死刑。」認定邱男非十惡不赦之人，只是與被害人陳東枝、李恒霜發生衝突時，未能有效溝通、解決，才會導致憾事發生，難認邱男無教化可能，且案發後至他被查獲的7年間，無犯罪紀錄，最後改判無期徒刑。

12年前發生雙屍命案的新美街金飾加工工作室，目前仍維持當年外觀。

發生命案的1樓凶宅，案發後未再出租使用，當時目睹命案的何姓屋主仍住同棟3樓。有附近住戶表示，深夜曾聽見屋內傳出女子哭聲。

也有鄰居說，房屋前門仍保留案發時外觀，每次經過就想到有2條人命枉死在屋裡，加上房屋老舊，不免會感覺「毛毛的」。

 
更多鏡週刊報導
【神祕信破懸案2】緊鎖3道門還不夠　情侶共挨28刀慘死
【神祕信破懸案3】千萬現款、黃金隨身帶　低調老師傅早被盯上
【神祕信破懸案4】暗夜傳女子哭聲　凶宅空了12年沒人住

ET快訊
快訊／「麥克風億萬富翁」蘇友謙　直播爆吸毒自首
賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞
一鍵調查LINE有無「被封鎖」！　3種狀況解密不讀不回

關鍵字：鏡週刊,神祕信破懸案

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「麥克風億萬富翁」蘇友謙　直播爆吸毒自首

「暗夜女子哭聲」悚傳12年…情侶「慘中28刀」躺血泊　一紙揭7年冤情

男被控偷點數卡「替我討冤」尋短　檢起訴遭彈劾…罕見未懲戒

快訊／中山高楊梅段死亡車禍！小客車撞聯結車　1死6傷

德國名車載20多歲女網友「台中→台北」　Uber司機一進房變了個人

性侵I罩杯女模逼拍5分鐘裸照　「色影師」吃完還嗆：專業一點

人夫交友軟體愛上人夫　「我兩邊都要不行嗎？一個是男友一個是老婆」

集結500名空姐上街遊行　長榮員工爭取過勞航班協商

快訊／疑拍低光源「多納大橋」美麗夜景！遭女酒駕撞飛　2男重傷

新婚3月偷吃「1日2戰」　渣男追不回小三竟盜前妻臉書po裸照

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

快訊／「麥克風億萬富翁」蘇友謙　直播爆吸毒自首

「暗夜女子哭聲」悚傳12年…情侶「慘中28刀」躺血泊　一紙揭7年冤情

男被控偷點數卡「替我討冤」尋短　檢起訴遭彈劾…罕見未懲戒

快訊／中山高楊梅段死亡車禍！小客車撞聯結車　1死6傷

德國名車載20多歲女網友「台中→台北」　Uber司機一進房變了個人

性侵I罩杯女模逼拍5分鐘裸照　「色影師」吃完還嗆：專業一點

人夫交友軟體愛上人夫　「我兩邊都要不行嗎？一個是男友一個是老婆」

集結500名空姐上街遊行　長榮員工爭取過勞航班協商

快訊／疑拍低光源「多納大橋」美麗夜景！遭女酒駕撞飛　2男重傷

新婚3月偷吃「1日2戰」　渣男追不回小三竟盜前妻臉書po裸照

蘋果西打母公司下市危機露曙光　大飲：19日前完成重編財報

吳景欽／【大法官釋字777號】肇事逃逸罪為什麼違憲

【X戰警20年】《黑鳳凰》是2度改編！「13年前搞砸」女主角失望　導演：這次補回來

鴻海6月改組郭台銘提前交棒　郭董：未來當全民總統「所有人都是我老闆」

中選會變蔡英文競選總部？　李進勇本人回應了

癌嬤坐窗邊笑「妹仔謝謝妳的照顧」　夜班護理師交班驚：4／1還沒到耶

快訊／「麥克風億萬富翁」蘇友謙　直播爆吸毒自首

樺漢談貿易戰「心理因素大於實質」　考慮遷移回台

否認偷30萬手錶！女賊表情不自然+狂換坐姿　老司機警察秒破案：她藏體內

瘋電影／我的第一任　最愛卻愛不到和對自己最好者選誰

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

社會熱門新聞

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8..

建中生惡搞蔣公銅像　校友揚言提..

即／國道一號轎車撞聯結車　1死..

和男友虐死1歲嬰恐怖對話曝　保..

上萬隻馬陸鑽出　大地震要來了？

人夫交友軟體愛上人夫　「兩邊都..

疑拍「多納大橋」夜景　遭女酒駕..

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：..

載20多歲台中妹北上　Uber..

性侵外拍女模　攝影師：專業一點

離婚追不回小三　渣男用前妻臉書..

35歲男大夜班後睡1天　破門驚..

兒休克2次找不出原因　司機臉鐵..

500空姐上街遊行　爭取過勞航..

更多熱門

相關新聞

郭台銘狠酸蔡英文吹牛經濟現況

美中貿易戰持續開打，有意角逐2020總統大位的鴻海董事長郭台銘昨（2）日深夜於臉書po文分析，強調所有出口導向的國家都將遭殃，「台灣也難置身事外」，郭台銘更以「經濟老船長」自稱，表示對台灣經濟前景感到憂心，認為蔡英文總統對醞釀中的經濟風暴視而不見。對於總統蔡英文「吹牛」台灣經濟現況，「我倒是擔心，再給她4年，台灣恐將會粉身碎骨。」

大學休學種菜　27歲少年仔年收破百萬

「牙醫界林志玲」照遭盜用　提告後更慘

戴正吳進鴻海原因曝光

吳子嘉：韓會犯下此生最大錯誤

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

李亞萍淚曝　賀一航「微笑」離開

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8千萬

老婆為他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪

大媽公車踩人嗆打我啊　他秒打趴

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面