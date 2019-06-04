「暗夜女子哭聲」悚傳12年…情侶「慘中28刀」躺血泊　一紙揭7年冤情

圖、文／鏡週刊

2007年4月3日傍晚，台南市中西區的百年老街「新美街」發生駭人聽聞的雙屍命案，共同經營金飾加工業的老闆陳東枝、女會計李恆霜，遭人刺死在自家工作室內，警方成立專案小組，清查近2萬人，卻毫無所獲。

直到7年後，台南市刑警大隊接獲一封檢舉信，指案發時在公園路開銀樓的邱鼎淯（原名邱明輝）為凶手，警方經1個多月追查，並用「活體指紋掃瞄器」比對邱的掌紋與現場血掌紋相符，邱才坦承犯案，全案宣告偵破。

警方雖於案發後陸陸續續接獲近30封檢舉函，但都沒有明確事證，皆不具有參考價值。直到2014年9月，警方接獲一封檢舉信，寄信人表示自己忍了多年，才鼓起勇氣檢舉。

▲金飾加工業者陳東枝遭邱鼎淯刺殺11刀，躺在血泊中。

信中表示，凶手極可能是案發時在公園路經營「金瓜石銀樓」的邱鼎淯，因案發時曾在現場附近看到邱男，且邱男因賭博在外欠下大筆債務。

高等法院台南高分院依兩公約規定：「人人皆有天賦之生存權，任何人之生命不得無理剝奪。」「未廢除死刑之國家，非犯情節最重大之罪，不得科處死刑。」認定邱男非十惡不赦之人，只是與被害人陳東枝、李恒霜發生衝突時，未能有效溝通、解決，才會導致憾事發生，難認邱男無教化可能，且案發後至他被查獲的7年間，無犯罪紀錄，最後改判無期徒刑。

發生命案的1樓凶宅，案發後未再出租使用，當時目睹命案的何姓屋主仍住同棟3樓。有附近住戶表示，深夜曾聽見屋內傳出女子哭聲。

也有鄰居說，房屋前門仍保留案發時外觀，每次經過就想到有2條人命枉死在屋裡，加上房屋老舊，不免會感覺「毛毛的」。



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