一周5天狂嗑燒烤！30歲男剛結婚就診出「大腸癌末期」…醫嘆：沒救了

▲燒烤成為新婚男的致命殺手。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名30歲男子平時酷愛吃燒烤，每一周至少要吃5天才能解癮，朋友們都封他為「燒烤王子」；不料男子從去年開始就出現血便的情況，他原先以為是痔瘡就放著不管，沒想到情況拖了半年之久都沒改善，這才趕緊到醫院檢查。醫師診斷後無奈表示，「這是大腸癌末期，而且已經錯過動手術的黃金時期了。」

綜合陸媒報導，這位剛結婚的「燒烤王子」自2018年開始出現血便症狀，約莫過了半年之久情況都沒好轉，他才趕忙就醫檢查，沒想到最後竟然被診出是大腸癌末期，讓他崩潰感嘆，自己平時最愛的燒烤成了致命殺手。

醫師指出，食物在經過燒烤的過程中，裡頭的碳水化合物和蛋白質中的氨基酸會發生一連串反應，導致潛在的致癌物質「丙烯酰胺」釋出；另外，燒烤很多時候都會有烤焦的情況，焦掉的部分也會含有大量致癌物質，如果是烤雞腿等，最好去除焦黑的雞皮，只吃肉質的部分。

▼燒烤是不少人宵夜的首選。（示意圖／CFP）

除了上述情況之外，如果肉類在燒烤前做過醃製處理，還容易產生另一種致癌物「亞硝酸胺」，長期吃這些東西會使有害物質在體內不斷累積，最後誘發大腸癌、胃癌等。如果想減少大腸癌的罹患率，最好少吃煎烤過後的紅肉、不要久坐，最重要的是保持運動習慣。

臨床統計研究發現，在沒有基因遺傳的人群中，飲食不規律、亂吃燒烤當宵夜是大腸癌患者的普遍共通點，而通常有這種飲食習慣的以年輕人居多，所以近年來大腸癌的年輕化趨勢特別明顯。當然，如果發現身體有異常狀況時，應該立刻就診治療，切勿忽視這些警訊。