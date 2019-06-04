性侵I罩杯女模逼拍5分鐘裸照　「色影師」吃完還嗆：專業一點

記者黃翊婷／台北報導

莊姓攝影師2016年7月間透過臉書邀請擁有I罩杯的女模嘉嘉（化名）外拍，卻在進入摩鐵後強行性侵得逞，完事後還說出「專業一點」、「我找妳來是拍照的」等話，逼迫女方配合拍攝裸照，雖然他挨告後聲稱是遭構陷，但一、二審仍被法官依強制性交罪判處4年有期徒刑。最高法院3日裁定駁回莊男上訴，全案定讞。

▲嘉嘉與莊男約好到摩鐵外拍，卻在過程中遭到性侵。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

莊男2016年7月間透過臉書認識外拍女模嘉嘉，兩人約定以1萬8000元為酬勞，要在新北市某摩鐵進行外拍。嘉嘉指控，當時她聽從指示到浴室沖澡放鬆，沒想到莊男突然闖入說要幫忙按摩，接著又伸手撫摸肩膀，雖然當下立即拒絕，心裡卻覺得很奇怪，沒想到一離開浴室就遭壓制在床上性侵得逞。

更誇張的是，莊男完事之後還嚴厲斥責嘉嘉，包含「專業一點」、「我找妳來是拍照的」等話，並逼迫拍攝裸照長達5分鐘。嘉嘉事後前往派出所報警提告，莊男這才驚覺事情鬧大了，急忙傳訊息道歉說，「我只是進去一下」、「我沒有射」，結果根本是火上澆油。

▲嘉嘉事後曾傳訊息要求莊男，「可以答應我以後不要再強迫任何人嗎」、「做愛這件事是互相喜歡才做的」。

而莊男到案後仍頻頻強調自己是遭人構陷，況且嘉嘉的證詞幾乎都是不知道、不清楚、忘記了，根本就是怕和他上床後會被親友責難，才會編出這樣的謊言，如果真的涉及性侵，當時也有許多機會可以打電話求助，對方卻沒有這麼做，還同意讓他拍裸照。

不過，一、二審法官皆不採信莊男的說詞，並依強制性交罪判處4年有期徒刑，他不滿上訴。最高法院法官認為，莊男的體型和力氣都明顯優於嘉嘉，女方顧慮到自己的人身安危，只能被迫配合以求脫身，況且在兩人後來的對話紀錄中，女方有清楚說明自己並不願意這樣做，「我接的是拍照不是做愛」，可見並非如他所說是雙方半推半就而成，最後還是裁定駁回上訴，全案定讞。