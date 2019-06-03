「我衝動了」色影師性侵I罩杯女模　辯兩情相悅遭打臉

▲莊姓色影師將I罩杯女模強拉到床上，性侵得逞，遭判刑4年定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

台中市男子莊杰達，日前以18000元的代價，找出擁有I罩杯的女模甜甜（化名）到新北市土城某汽車旅館外拍，但莊男卻強拉甜甜性侵得逞，莊男事後傳LINE「整件事都我的錯，抱歉」、「我衝動了」。甜甜在臉書上公開遭侵犯過程，警方循線逮捕莊男，最高法院審理後，將莊男判刑4年定讞。

甜甜（26歲）曾拍攝性感雜誌寫真，臉書粉絲頁有超過1萬6千名粉絲，莊男（27歲）2016年7月間透過臉書「互惠合作約拍攝團」， 認識甜甜，並在當年10月9日約定到汽車旅館外拍，酬勞18000元。甜甜不疑有他，答應拍攝。拍攝當天，莊男從台中開車北上後，將甜甜帶到汽車旅館中。

莊男先要甜甜進浴室泡澡放鬆，卻藉口幫她按摩肩膀闖入浴室，經甜甜嚴正拒絕後才離開。之後甜甜裹著浴巾走到床邊等待拍照時，莊男不顧甜甜拒絕，開始動手摟抱，還強拉甜甜到床上性侵得逞。完事後莊男還要求甜甜配合拍照，甜甜原本拒絕，但莊男失控大吼：「我找妳是來拍照的」、「專業一點」，甜甜擔心安危，才瞪著莊男讓他拍攝5分鐘共15張照片。

甜甜擔心還有其他人被害，因此在臉書上公布遭性侵過程，「沒遇過的人，真的無法想像被害者內心有多麼恐懼。」警方循線逮捕莊男，莊男遭提起公訴。

法院審理時，莊男否認犯罪，辯稱兩情相悅。但法院根據莊男事後傳LINE給甜甜說「整件事都我的錯，抱歉」、「我衝動了」認定莊男有罪，一審法院將他判刑4年。案經上訴，二審高等法院審理時，莊男仍舊否認犯罪，還說覺得甜甜當時「半推半就」。但高院根據甜甜提供的LINE對話紀錄「你壓著我跟你做愛你還問我這些...」、「我從來沒有被這樣強迫過你知道你抓著我的時候我那種恐懼嗎... 」、「做愛這件事是互相喜歡才做的」認定甜甜當時並無意願發生關係。

高院還說，「不要就是不要！」，通常為男性加害人所理解的「半推半就」，無非是一廂情願的對於女性性自主權隱含的不尊重，以及誤認女性對於性欲難以啟齒而致口是心非的迷思。高院因此仍認定莊男有罪，駁回上訴。全案在上訴第三審，最高法院3日駁回上訴，將莊男判刑4年定讞。

