　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我衝動了」色影師性侵I罩杯女模　辯兩情相悅遭打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲莊姓色影師將I罩杯女模強拉到床上，性侵得逞，遭判刑4年定讞。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

台中市男子莊杰達，日前以18000元的代價，找出擁有I罩杯的女模甜甜（化名）到新北市土城某汽車旅館外拍，但莊男卻強拉甜甜性侵得逞，莊男事後傳LINE「整件事都我的錯，抱歉」、「我衝動了」。甜甜在臉書上公開遭侵犯過程，警方循線逮捕莊男，最高法院審理後，將莊男判刑4年定讞。

甜甜（26歲）曾拍攝性感雜誌寫真，臉書粉絲頁有超過1萬6千名粉絲，莊男（27歲）2016年7月間透過臉書「互惠合作約拍攝團」， 認識甜甜，並在當年10月9日約定到汽車旅館外拍，酬勞18000元。甜甜不疑有他，答應拍攝。拍攝當天，莊男從台中開車北上後，將甜甜帶到汽車旅館中。

莊男先要甜甜進浴室泡澡放鬆，卻藉口幫她按摩肩膀闖入浴室，經甜甜嚴正拒絕後才離開。之後甜甜裹著浴巾走到床邊等待拍照時，莊男不顧甜甜拒絕，開始動手摟抱，還強拉甜甜到床上性侵得逞。完事後莊男還要求甜甜配合拍照，甜甜原本拒絕，但莊男失控大吼：「我找妳是來拍照的」、「專業一點」，甜甜擔心安危，才瞪著莊男讓他拍攝5分鐘共15張照片。

甜甜擔心還有其他人被害，因此在臉書上公布遭性侵過程，「沒遇過的人，真的無法想像被害者內心有多麼恐懼。」警方循線逮捕莊男，莊男遭提起公訴。

法院審理時，莊男否認犯罪，辯稱兩情相悅。但法院根據莊男事後傳LINE給甜甜說「整件事都我的錯，抱歉」、「我衝動了」認定莊男有罪，一審法院將他判刑4年。案經上訴，二審高等法院審理時，莊男仍舊否認犯罪，還說覺得甜甜當時「半推半就」。但高院根據甜甜提供的LINE對話紀錄「你壓著我跟你做愛你還問我這些...」、「我從來沒有被這樣強迫過你知道你抓著我的時候我那種恐懼嗎... 」、「做愛這件事是互相喜歡才做的」認定甜甜當時並無意願發生關係。

高院還說，「不要就是不要！」，通常為男性加害人所理解的「半推半就」，無非是一廂情願的對於女性性自主權隱含的不尊重，以及誤認女性對於性欲難以啟齒而致口是心非的迷思。高院因此仍認定莊男有罪，駁回上訴。全案在上訴第三審，最高法院3日駁回上訴，將莊男判刑4年定讞。
 

ET快訊
鳳頭燕鷗遭「塑膠環卡住嘴」！站岸邊好渴卻無法喝水
官員被要求全離席！韓國瑜爆氣嗆李喬如：妳這種議員才不適任
NBA冠軍戰／G2勇士109:104逆轉勝暴龍

關鍵字：法律,人權,色影師,性侵,I罩杯,女模,最高法院,三審,揉胸,定讞,加重強制性交,兩情相悅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

色影師旅拍14歲coser！　柳橙汁下藥「人體麻花捲」掏4000換和解

正妹交往「半演藝圈高層」懷孕！　墮胎身體虛索百萬

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

小模旅拍找男友護駕　色影師藉口換場景亂摸全身

今年第4起！4米抹香鯨「擱淺喪命」宜蘭壯圍　遺體「倒臥岸際」隨浪花翻滾

7旬翁溺水倒臥溪畔！警消接力CPR搶救　見「胸口起伏」激動：回來了！

色性不改　專挑女學生「假問路真襲胸」出獄後連國小也不放過

台中男酒駕載2女撞電桿、撞斷引導牌　車卡圍籬成廢鐵

色老闆自稱「停機」受不了　要OL穿泳衣當乾妹妹挨告

檢警辦案草率誣賴清白男害自殺　職務法庭竟不懲處失職檢座

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

今年第4起！4米抹香鯨「擱淺喪命」宜蘭壯圍　遺體「倒臥岸際」隨浪花翻滾

7旬翁溺水倒臥溪畔！警消接力CPR搶救　見「胸口起伏」激動：回來了！

色性不改　專挑女學生「假問路真襲胸」出獄後連國小也不放過

台中男酒駕載2女撞電桿、撞斷引導牌　車卡圍籬成廢鐵

色老闆自稱「停機」受不了　要OL穿泳衣當乾妹妹挨告

檢警辦案草率誣賴清白男害自殺　職務法庭竟不懲處失職檢座

「我衝動了」色影師性侵I罩杯女模　辯兩情相悅遭打臉

萬安演習警報剛響「重機單車相撞」　騎士犁田撞電桿爆頭亡！

酒駕男被嫌騎太慢　蹲前面「讓專業的來」幾個路口後GG了

員林4車追撞翻車地面起火！　1駕駛昏迷送加護5人輕重傷

基隆長庚與宜蘭縣政府攜手做公益　拚出宜蘭學童健康好教育

台灣20分鐘就有1人死於菸害　教你「控糖清肺更EASY」　

歡慶新北400萬人口達標　金山老街祭出「有感優惠」

身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

登頂聖母峰！詹喬愉「沿路一直跨屍體」遭酸冷血　曝真相反擊：怎麼救

新北60kg白豬拼死跳車摔傷！　逃過屠宰命運吃素安度下半生

法網／比賽不盡力罰款4萬6歐元　美女將首輪獎金泡湯

招商蛇口東南區總部成立　落戶漳州做大閩南市場

中美貿易戰打得火熱！　5月PMI驟跌至48.2%再度失守「榮枯線」

今年第4起！4米抹香鯨「擱淺喪命」宜蘭壯圍　遺體「倒臥岸際」隨浪花翻滾

社會熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：..

車震朋友高中女兒5次　家教免關

和男友虐死1歲嬰恐怖對話曝　保..

兒休克2次找不出原因　司機臉鐵..

進摩鐵到結束48分　法院還幫認..

知名廣播人賣假機油詐1.1億　..

韓「8日花蓮造勢」東大門夜市失..

屁孩撞爆借來265萬名車…朋友..

新車一夕毀滅　夫：老婆最貴

她帶男客進屋被「酷刑伺候」：下..

少年「頭撞池底」四肢癱瘓　哥心..

老司機車聚　上百輛汽車塞爆洛陽..

少女開「公幹婊子團」罵同學　賠..

女室友搞上男友...她持戴套掃..

更多熱門

相關新聞

遇上脫產　法官說明如何確保債權

脫產躲債奧步一大堆！除了遇到一窮二白的債務人以外，最怕的就是遇到明明很有錢，卻利用各種方式脫產、躲債的債務人。有法官PO文指出，面對此類債務人可以發動法律上的程序，避免脫產躲債，保全債權。

吳景欽／限制出境法制化仍嫌不足

「關房性侵6hrs」女從2樓跳窗求救

控前男友性侵　她忘穿哪件內褲輸了

女室友搞上男友...她持戴套掃把猛插　凌虐近4小時

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

影壇4大惡人3個悲苦離世！李兆基癌逝

她吃蛋鏟4kg！網推這間「秘寶級茶葉蛋」

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

張立東《玩很大》偷拍Albee范乙霏

愛心便當沒肉　同事笑窮：難怪沒老婆

館長5點轟韓國瑜：還是講不出屁話

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面