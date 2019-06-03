車震朋友高中女兒5次　「不要讓他入獄」家教賠54萬逆轉獲緩刑

▲就讀高中的小美在老師追問下，才說出和何姓家教發生性關係的事。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄何姓男子自2017年4月中旬起擔任朋友女兒小美（化名）的家教，卻趁著送對方回家的機會發生5次性行為，一審被依對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判處11個月有期徒刑。不過，二審合議庭雖然改判1年6個月有期徒刑，但考量到他同意賠償54萬元並達成和解，最後逆轉宣告緩刑5年，確定免關。

判決書中指出，何男與小美的父親是朋友，2017年4月起開始擔任家教指導就讀高中的小美課業，他明知道女方當時還未滿16歲，竟然趁著課程結束開車送人返家的機會，在車內、摩鐵等地點發生5次性行為，後來是被學校同學察覺有異，老師進一步追問才揭發整起事件。

▲小美的父親請好友何男擔任女兒家教，沒想到卻發生這樣的事。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

何男到案後坦承犯行，一審被依對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判處11個月有期徒刑，但檢方認為刑期過輕，於是上訴。二審高雄地院合議庭認為，何男明知小美心智及性觀念尚未成熟，思慮不周全，仍為了滿足一己私慾而發生性關係，對少女的人格及身心發展造成重大的不良影響，考量到這一點，量刑確實太輕，因此改判處1年6個月有期徒刑。

不過，小美及其父母在審理過程中表明，希望能保住何男的工作，不要讓他入監服刑，也同意以分期的方式償還調解金額，請法官給予緩刑，讓他有重新改過的機會。考量到雙方事後已經達成和解，何男也願意賠償小美一家54萬元，且已經開始付款，最後逆轉宣告緩刑5年，期間須付保護管束。