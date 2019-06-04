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美國直擊／iOS 13來了　黑暗模式現身

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記者邱倢芯／美國舊金山報導

眾多果粉最期待的iPhone黑暗模式終於來了！2019年蘋果開發者大會終於開跑，如同市場傳言，iOS 13帶來了黑暗模式，讓使用者在使用iPhone時擁有另外的介面選擇。

▲▼iOS 13。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲iOS 13。（圖／翻攝蘋果發表會）

去年WWDC所推出的iOS 12的主軸放在AR與Anemoji、emoji等更新，而今年的iOS 13則是擺在黑暗模式新增、臉部辨識效能提升，以及提醒與地圖應用程式的小幅更新。

▲▼iOS 13黑暗模式介面。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iOS 13黑暗模式介面。（圖／記者邱倢芯攝）

根據Apple官方指出，透過iOS 13可讓臉部辨識效率提高30%、App下載空間佔比縮小50%、App更新記憶體佔比縮小60%、應用程式載入速度較iOS 12快上兩倍。

除此之外，在打字體驗上iOS 13也有所更新；Apple打字鍵盤現在可提供用「掃」的方式來打字，讓你更可更加容易來輸入文字。

而在「提醒」App方面，Apple這次重新設計了使用方式，可以讓使用者在使用上更加的直觀、智能，打造出更容易地提醒方式。「地圖」方面則是將加入更多的地圖資料更新，Apple加入了更多的資訊在地圖應用程式當中；不過，地圖的更新預計將在年底時才推提供給全美國的使用者，而其他國家使用者則是要等到明年才能獲得地圖更新。

▲▼地圖APP大幅更新。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲地圖APP大幅更新。（圖／翻攝蘋果發表會）

隱私權一直是Apple最在乎的部分，尤其是使用者的位置分享，以往在同意一個App分享位置後，該App就可以一直獲取使用者位置，不過現在iOS 13限制了這樣的功能，一個App僅能獲取一次使用者位置，下次要再取得就要在與使用者確認一次。

另外，有些App可能會透過Wi-Fi與藍牙的使用位置交叉比對消費者位置，現在iOS 13也限制了這樣的追蹤方式。

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關鍵字：蘋果,Apple,WWDC,發表會,iOS 13,黑暗模式,dark mode

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