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54萬聘禮爽娶「離婚人妻」…3個月後老婆就離家　懷孕才驚覺真相

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▲▼安徽女子毀婚拒還聘金，3個月就與前夫復合還懷孕了。（圖／翻攝梨視頻）

▲安徽女子毀婚拒還聘金，喜宴辦完3個月就與前夫復合，還懷孕了。（圖／翻攝梨視頻）

大陸中心／綜合報導

大陸安徽潁上一名張姓男子先前透過旁人介紹，認識了高姓女子，不久後2人決定結為連理，張男還給了對方約12萬人民幣（約新台幣54.5萬元）聘禮，沒想到喜宴辦完不到3個月，高女就毀婚離家，還懷上了前夫的孩子，卻堅持不願退還禮金。雙方對簿公堂後，法院將高女列為「失信人員」名單，判她必須退還聘禮9萬人民幣（約新台幣41.1萬元）。

陸媒報導，張男的父親表示，張男透過朋友介紹認識離過婚的高女，雙方交往不到一個月，張男就把高女帶回家同居幾天，雙方決定結婚。高女的家人卻說，「養了那麼大的閨女，也不能白送掉了」，要求張家給一點聘禮。

張家湊了10萬人民幣現金（約新台幣45萬元）當作禮金，另外還贈送對方許多金銀首飾，合計約12萬元人民幣（約新台幣54.5萬）左右，當作迎娶的聘金。

張父說，高女剛來家裡的時候很懂事，小倆口的關係也很親密，沒想到喜酒才剛喝完不到3個月，高女突然提議想回老家探望與前夫生的孩子，張男也同意。又過了10多天，張男想去接高女回來，對方卻找理由一拖再拖，之後更直接毀婚，還把張男的手機號碼全部封鎖。

由於張男和高女尚未正式辦理結婚登記，高女毀婚後，張男一狀將對方告上法院，安徽省潁上人民法院也判高女必須返還部分聘金共9萬元人民幣，但高女堅持不還錢，還將銀行帳戶裡的所有存款全部轉移至他處。張家人無可奈何，只好向法院申請強制執行。目前，高女已經被列入「失信被執行人」黑名單。

張父透露，原來高女後來又與前夫復合，甚至還懷上了前夫的孩子，才會毀婚不願還錢。其他網友紛紛留言痛罵，「這不是毀婚，是詐騙」、「太欺負人了」、「這明顯是故意的吧」、「不要臉，這種錢也騙」。

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