「奪取」台灣邦交國計畫？　耿爽笑稱：有必要嗎

▲耿爽強調，「中方堅決反對任何形式的美台官方往來。」（圖／路透社）



大陸中心／綜合報導

台美關係近日不斷升溫，造成大陸外交部、國台辦抨擊。對於是否有進一步向台灣施壓的計畫，大陸外交部發言人耿爽笑稱，一個中國已成為國際關係的準則，多數國家都會順應時代潮流，認同這種說法；至於「奪取」台灣邦交國的問題，真的「還需要我們去奪取嗎？」

對於美國共和黨參議員賈德納（Cory Scott Gardner）日前稱「希望台灣地區領導人近期能訪問華盛頓」的言論，耿爽抨擊，美國個別議員的言論嚴重違反一中原則，希望美方在涉台問題上能謹言慎行，「中方堅決反對任何形式的美台官方往來。」

▼蔡英文母校認「一中原則」 地圖上台灣將和中國同顏色。（圖／翻攝自LSE推特）



針對「會採取甚麼手段打壓台灣」的疑問，耿爽笑稱，中國堅持在一中原則、和平共處的5項原則上，與世界各國發展出友好的關係，一個中國已成為國際關係的準則，也是多數國家的選擇，「奪取邦交國？還需要我們去奪取嗎？」

談到要求航空公司修改涉台名稱的問題，耿爽回應，中國大門敞開，歡迎外國企業來華投資、與中方展開合作，但在過程中也要遵守中國的法律法規、尊重中國人民的感情，是無庸置疑的。

大陸民航局去年4月向44家外國航空公司發函，要求「修改台灣的名稱」，最初的期限為5月25日，而後又延長到7月25日。

▼耿爽回應「對台施壓計畫」。（圖／翻攝自大陸外交部官網）







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